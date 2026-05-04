Menko Muhaimin Targetkan 10 Juta Wirausaha Baru Lewat Sinergi UMKM dan Ekraf

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (tengah) didampingi oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman (kiri) dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya (kanan) usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di M Bloc Space, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026). (Foto: Inilah.com/Reyhaanah)

Pemerintah terus mematangkan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Langkah ini difokuskan pada penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif (ekraf) berbasis kawasan sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa sektor UMKM dan ekraf adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. Melalui pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan, pemerintah ingin memastikan setiap program negara memberikan dampak nyata bagi masyarakat rentan.

"Pemerintah memastikan UMKM dan ekonomi kreatif menjadi bagian integral dari Program Kerja Prioritas Nasional. Kita ingin setiap program negara memberikan efek domino yang nyata bagi pelaku usaha kecil," ujar Muhaimin usai memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di M Bloc Space, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah pengembangan program 'Pasar 1001 Malam'. Program ini dirancang sebagai model pemberdayaan ekonomi kreatif yang mengandalkan kekuatan ekosistem kawasan.

Optimalkan KUR untuk Lapangan Kerja

Selain pengembangan kawasan, pemerintah berkomitmen mendorong efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Muhaimin, KUR tetap menjadi elemen vital bagi keberdayaan pelaku usaha di akar rumput.

Ia memproyeksikan, dengan pengelolaan KUR yang tepat, pemerintah optimistis mampu mencetak jutaan wirausaha baru dalam lima tahun ke depan. Targetnya adalah memudahkan masyarakat untuk memulai usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

“Insyaallah dalam lima tahun ke depan, kita targetkan 10 juta penduduk bisa berusaha dengan mudah dan mendapatkan pekerjaan yang baik. UMKM dan ekraf sangat penting untuk merekrut tenaga kerja,” tambah pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

Belajar dari Keberhasilan Blok M

Pemilihan M Bloc Space sebagai lokasi rapat bukan tanpa alasan. Para menteri menyoroti transformasi kawasan Blok M sebagai bukti nyata keberhasilan ekosistem UMKM yang terintegrasi.

Kawasan ini dinilai mampu menggabungkan konektivitas transportasi dengan ruang kreatif dan aktivitas komunitas yang dinamis. Model keberhasilan seperti di Blok M inilah yang akan direplikasi ke berbagai wilayah lain di Indonesia.

Melalui sinergi lintas kementerian ini, pemerintah optimistis sektor UMKM dan ekonomi kreatif tidak hanya sekadar bertahan, tetapi tumbuh menjadi instrumen efektif dalam menekan angka kemiskinan di Tanah Air.