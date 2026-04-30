Menko Yusril Usulkan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Jumlah Komisi DPR

Rapat Paripurna DPR masa persidangan II 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan adanya batas minimal kursi DPR RI yang dikaitkan dengan jumlah komisi sebagai syarat partai politik masuk parlemen sekaligus membentuk fraksi.

Menurut Yusril, jumlah komisi di DPR RI saat ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan ambang batas tersebut. Dengan total 13 komisi yang ada, ia menilai setiap partai politik setidaknya harus memiliki jumlah kursi yang setara.

"Misalnya, yang dijadikan acuan adalah sebenarnya berapa komisi yang ada di DPR. Nah itu kan sekarang diatur dalam tata tertib, seyogyanya diatur dalam Undang-Undang," kata Yusril di Jakarta, dikutip Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, partai politik yang tidak mampu memenuhi batas minimal itu tetap memiliki opsi untuk bergabung dengan partai lain. Koalisi gabungan tersebut, kata dia, harus memiliki total kursi minimal yang sama agar dapat membentuk fraksi.

"Dengan demikian, maka tidak ada suara yang hilang dan itu cukup adil bagi kita semua," katanya.

Yusril menegaskan, meskipun sistem pemilu di Indonesia telah menggunakan skema proporsional, diperlukan aturan tambahan agar suara pemilih tetap terakomodasi secara optimal dan tidak terbuang.

Untuk itu, ia mendorong adanya revisi terhadap Undang-Undang MD3 agar dapat mengatur secara lebih jelas terkait ambang batas parlemen dan mekanisme pembentukan fraksi.

"Dan berharap juga bahwa inilah yang akan muncul sebagai suatu solusi jalan tengah mengatasi persoalan berapa minimal threshold dan bagaimana kita menentukan jumlahnya, bagaimana kemudian kita membentuk fraksi di DPR," katanya.