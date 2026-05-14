Menko Zulhas Dorong Percepatan Transformasi Sampah Jadi Energi Listrik

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) memberikan paparan di acara penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan PT Danantara Investment Management terkait percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Jakarta, Senin (11/5/2026). (Foto: Antara/Aria Ananda)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menaruh perhatian yang begitu besar pada persoalan sampah yang tak kunjung selesai. Sebagai langkah strategis mengatasi masalah sampah, termasuk Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), Zulhas menekankan transformasi sampah menjadi energi listrik dipercepat melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan Danantara.

“Target dari sinergi itu sangat jelas, yakni menyelesaikan kedaruratan sampah di puluhan kabupaten/kota dalam tiga tahun ke depan dengan teknologi ramah lingkungan,” ujar Zulhas di Jakarta, dikutip Kamis (14/5/2026).

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Investment Management baru-baru ini menandatangani kesepakatan (MoU) dengan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik (PSEL) di enam lokasi.

“Ditandatangani MoU antara Danantara dengan pemda untuk percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi, yaitu Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi,” kata Zulhas.

Komitmen Bersama

Ia menegaskan, penandatanganan tersebut menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemda, dan Danantara. Menurut dia, pembangunan PSEL diarahkan untuk menangani daerah dengan kondisi sampah darurat, khususnya wilayah dengan timbunan sampah lebih dari 1.000 ton per hari.

Selanjutnya Zulhas menjelaskan pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten/kota dengan kondisi sampah darurat. “Ditargetkan hampir 25 lokasi dengan 62 kabupaten/kota yang di atas 1.000 ton. Nanti di bawah 1.000 kita selesaikan bergantian, tapi target yang darurat dulu,” ujarnya.

Zulhas mengatakan penanganan sampah mendesak dilakukan karena timbunan sampah telah menimbulkan pencemaran tanah, air, udara, serta mengancam kesehatan masyarakat.

Dia menyebut sebagian timbunan sampah di daerah bahkan telah mencapai ketinggian sekitar 14–15 lantai sehingga perlu segera ditangani. Menurut dia, pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya pemerintah mengubah sampah menjadi energi bersih berupa listrik. “Yang harus dipercepat menjadi energi bersih, listrik. Tanpa bau dan tanpa racun,” tuturnya.

Lebih jauh Zulhas mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian PSEL darurat dilakukan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan. Ia mengungkapkan separuh proyek ditargetkan selesai tahun 2027, sedangkan sisanya ditargetkan rampung pada Mei 2028. “Dalam tiga tahun ke depan, separuh akan selesai 2027, separuh lagi Mei 2028,” kata Zulhas.

Proyek Pengolahan Sampah Terbesar

Sementara itu, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian puluhan proyek PSEL hingga 2028. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dorongan percepatan.

“Terima kasih atas dorongan percepatannya, Pak Menko. Ini merupakan proyek pengolahan sampah yang akan secara fundraising mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp87 triliun), jadi ini bukan nilai yang kecil. Ini proyek persampahan terbesar di dunia dari sisi fundraising dan salah satu tercepat dari sisi proses,” ujar Pandu.

Menurut Pandu percepatan pembangunan PSEL membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, mengingat persoalan sampah telah menjadi krisis di berbagai daerah.

Pandu menambahkan, Danantara terus memantau perkembangan proyek PSEL bersama pemerintah guna mengejar target penyelesaian sesuai arahan pemerintah. “Waktu kita sangat kecil, jadi semua harus bekerja sama, semua bergerak cepat,” jelas Pandu, menekankan.

Jakarta Bisa Jadi Contoh Nasional

Baru-baru ini Menko Zulhas menilai gerakan pilah sampah yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi contoh nasional untuk diikuti daerah lain dalam menangani persoalan sampah rumah tangga melalui pemisahan sampah organik, anorganik, dan beracun.

"Kami memberikan penghargaan, apresiasi yang dilakukan Pak Gubernur ini (terkait gerakan pilah sampah) karena ini akan menjadi inspirasi atau menjadi contoh bagi daerah-daerah di Tanah Air," ujar Zulkifli Hasan di Jakarta, Minggu, saat menghadiri acara Gerakan Pilah Sampah sekaligus pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta.

Zulhas menambahkan, kegiatan itu diharapkan dapat meminimalkan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah, karena dapat dimanfaatkan sebelum di buang. "Yang paling berat itu memang sampah dari rumah. Memilah, memilah," tutur Zulhas.

Menurut Zulhas, saat ini sampah masih menjadi musuh bersama. Karena itu, pemerintah berupaya menjadikan sampah sebagai hal yang bermanfaat. Ia menjelaskan, sampah ketika sudah dipilah dapat dimanfaatkan dan menjadi harapan bagi masyarakat, salah satunya dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku listrik.

"Sampah musuh kita. Musuh Jakarta kemarin dan hari ini. Besok, setelah pengumuman Pak Gubernur, sampah mulai dipilah. Itu satu gerakan yang luar biasa, sehingga kita akan menyelesaikan sampah nanti menjadi harapan dan menjadi listrik penerang Jakarta," ujar Zulhas menambahkan.

