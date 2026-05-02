Menkomdigi Tegaskan Postingan Amien Rais soal 'Aku Bukan Teddy' Hoaks: Pembunuhan Karakter

Menkomdigi Meutya Hafid dalam sesi Crisis or Opportunity? Skills for a 2030 Workforce di Indonesia Pavilion, World Economic Forum (WEF) 2026, Davos, Swiss, Selasa (20/01/2026). (Foto: Kementerian Komunikasi dan Digital)

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menegaskan postingan Amien Rais terkait orientasi seksual Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya adalah hoaks. Meutya menyebut postingan tersebut sebagai upaya memprovokasi untuk menciptakan kegaduhan di masyarakat.

"Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengidentifikasi sebaran video yang memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter dan serangan personal yang ditujukan kepada Presiden RI. Video tersebut diunggah oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat," kata Meutya dalam postingan Instagram @kemkomdigi, dikutip di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Meutya juga menyebut narasi yang dibangun dalam postingan dimaksud juga mengandung ujaran kebencian.

"Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah dan mengandung ujaran kebencian. Narasi yang dibangun merupakan upaya merendahkan martabat Pimpinan Tinggi Negara, tidak memiliki dasar fakta serta bagian upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik. Hal ini berpotensi memecah belah bangsa," papar dia.

Jangan Ikut Menyebarkan

Meutya memastikan pihaknya akan bertindak lebih jauh sesuai hukum yang berlaku. Politikus Golkar itu juga mengingatkan masyarakat agar tidak ikut menyebarkan postingan dimaksud.

"Komdigi akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Siapapun yang membuat dan ikut mendistribusikan dan/atau mentransmisikan video tersebut secara sadar telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27A dan Pasal 28 (2)," katanya.

“Aku bukan Teddy”

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menjelaskan dasar tudingan yang menyebut Seskab Teddy seorang gay berasal dari sebuah video lagu berjudul “Aku bukan Teddy” yang beredar di media sosial. Namun, ia menegaskan konten tersebut tidak dapat dijadikan rujukan fakta.

“Kenapa korban dari hoax, karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskab Letkol Teddy itu adalah gay adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi judul lagu berjudul ‘Aku Bukan Teddy’ yang dianggap Pak Amien Rais bahwa yang menyanyikan itu adalah Ibu Titiek,” kata Qodari mengutip akun Instagram @totalpolitik di Jakarta, Sabtu (2/4/2026).

Qodari menambahkan, jika ditelusuri lebih lanjut, video tersebut jelas tidak menampilkan sosok yang dimaksud. Ia juga menyoroti adanya manipulasi konten dalam video tersebut.

“Padahal kalau kita tonton video lagu ‘Aku Bukan Teddy’ bahwa jelas, satu, yang nyanyi bukan Bu Titiek. Yang kedua, gambar Bu Titiek di situ adalah kompilasi atau kolase dari berbagai gambar yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan lagu,” ujarnya.