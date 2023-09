Menkominfo Budi Arie Bongkar Devisa Negara Hilang Rp138 Triliun Gegara Judi Online

Praktik judi online merupakan masalah besar yang harus diatasi. Data Kemenkominfo kerugian negara mencapai USD 7-9 miliar atau sekitar Rp 107-138 triliun per tahun (kurs Rp 15.335 per dolar AS) lari ke negara lain akibat judi online.

Jadi nyatanya, kebiasaan judi online selain merusak keuangan keluarga, ternyata juga menggerus devisa negara hingga triliunan rupiah. Saat tren pelemahan ekonomi global tentu menguapnya devisa negara karena judi online jelas sangat disayangkan.

"Kita harus berpikir serius tentang masalah judi online, kalau enggak USD 7-9 miliar per tahun uang kita lari. Bukan masalah legal enggak legal, bagaimana selamatkan devisa negara kita," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, saat rapat dengan Komisi I DPR RI, Selasa (7/9/2023).

Saat ini, hanya Indonesia yang tidak melegalkan judi di antara negara-negara ASEAN. Padahal, kata dia, judi online ini bersifat transaksional dan lintas batas. Sehingga hal ini justru merugikan Indonesia.

Bahkan banyak pihak mengusulkan agar judi online bisa dikenakan pajak. "Kita satu-satunya negara di ASEAN yang abu-abu. Sementara kejahatan tindakan judi online ini lintas batas, transaksional. Kalau kita begini terus, enggak jelas, negara ASEAN lainnya legal, bagaimana? Yang ada kita rugi," jelasnya.

"Karena diskusi banyak pihak bilang, ya sudah dipajakin saja, dibuat terang dipajakin. Kalau enggak, kita kacau. Cuma saya bukan dalam posisi itu," lanjutnya.

Adapun hingga saat ini segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.