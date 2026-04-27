Menlu Iran Abbas Araghchi Sodorkan Syarat Damai dengan AS Lewat Pakistan

Ketegangan di Timur Tengah memasuki babak baru yang krusial. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi kembali menyambangi Islamabad, Pakistan, pada Minggu (26/4/2026), membawa misi khusus untuk menyampaikan syarat resmi penghentian perang dengan Amerika Serikat (AS).

Kunjungan ini merupakan yang kedua bagi Araghchi dalam pekan yang sama setelah sempat singgah di Oman. Pakistan kini memegang peran sentral sebagai mediator utama untuk menjembatani komunikasi antara Teheran dan Washington pasca-eskalasi militer besar-besaran yang terjadi awal tahun ini.

Kantor berita semiresmi Iran, Tasnim, menegaskan bahwa kedatangan Araghchi kali ini murni berfokus pada mekanisme penghentian konflik, bukan terkait perundingan nuklir yang selama ini menjadi isu menahun.

Empat Syarat Utama Teheran

Dalam misi diplomatik ini, Araghchi membawa sejumlah poin krusial yang menjadi syarat mutlak bagi Iran untuk menghentikan konfrontasi. Berdasarkan laporan yang dihimpun, poin-poin tersebut mencakup tuntutan kompensasi perang dan jaminan internasional agar agresi serupa tidak terulang di masa depan.

Selain itu, Iran menuntut pencabutan blokade Angkatan Laut AS yang saat ini mencekik jalur logistik mereka. Di sisi lain, Araghchi juga akan membahas penerapan sistem hukum baru oleh Teheran di Selat Hormuz, sebuah langkah strategis yang selama ini menjadi kartu as Iran dalam mengontrol jalur perdagangan energi dunia.

"Kunjungan ini bertujuan melanjutkan konsultasi dengan para pejabat Pakistan guna mencari jalan keluar dari kebuntuan konflik," tulis laporan Tasnim.

Kronologi Konflik dan Blokade Selat Hormuz

Situasi memanas bermula pada 28 Februari 2026, saat Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan gabungan ke Teheran. Serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei, beserta sejumlah komandan senior. Iran membalas dengan gelombang rudal dan drone ke aset-aset AS dan Israel di Timur Tengah, serta memperketat kendali di Selat Hormuz.

Meskipun sempat ada gencatan senjata pada 8 April yang diikuti perundingan di Islamabad, dialog tersebut menemui jalan buntu. Dampaknya, AS memberlakukan blokade total di Selat Hormuz yang mencegah kapal-kapal dari dan menuju pelabuhan Iran untuk melintas.

Tur Regional Menuju Rusia

Selama berada di Islamabad, Araghchi dijadwalkan bertemu kembali dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Kepala Staf Angkatan Darat Asim Munir guna mendalami detail teknis mediasi.

Setelah menyelesaikan misinya di Pakistan, diplomat senior ini dijadwalkan terbang ke Rusia sebagai titik terakhir dalam rangkaian tur regionalnya. Langkah ini dipandang sebagai upaya Iran untuk menggalang dukungan dari mitra strategisnya guna menekan Washington agar menerima syarat-syarat damai yang diajukan.

Dunia kini menanti, apakah mediasi di bawah payung Islamabad ini mampu meredam bara perang di kawasan yang kian membara, atau justru menjadi pembuka babak baru perseteruan yang lebih luas.