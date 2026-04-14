Menlu Iran: Ancaman Blokade AS Gagalkan Perundingan Damai Islamabad

Harapan untuk mengakhiri ketegangan antara Teheran dan Washington buyar di tengah jalan. Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi secara terbuka menuding sikap maksimalis dan ancaman blokade Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) sebagai biang keladi gagalnya kesepakatan damai dalam perundingan terbaru di Islamabad, Pakistan.

Padahal, menurut Araghchi, kedua negara sudah berada di ambang sejarah. Dalam unggahannya di platform X, Senin (13/4/2026), ia mengungkapkan bahwa Teheran dan Washington sejatinya hanya 'tinggal selangkah lagi' untuk mencapai titik temu pada pertemuan Sabtu (11/4/2026).

"Dalam pembicaraan intensif di tingkat tertinggi selama 47 tahun terakhir, Iran terlibat dengan iktikad baik untuk mengakhiri perang. Namun, saat hanya tinggal selangkah dari 'MoU Islamabad', kami justru dihadapkan pada tuntutan yang berubah-ubah dan ancaman blokade," tulis Araghchi dengan nada kecewa.

Diplomat senior Iran ini menegaskan bahwa Washington seolah tidak memetik pelajaran dari sejarah panjang konflik kedua negara. "Niat baik akan dibalas dengan niat baik. Sebaliknya, permusuhan hanya akan melahirkan permusuhan," tegasnya.

Gertakan Trump di Selat Hormuz

Kegagalan di meja perundingan tersebut langsung disusul dengan eskalasi pernyataan dari Gedung Putih. Presiden AS Donald Trump melalui Truth Social, Minggu (12/4/2026), menginstruksikan Angkatan Laut AS untuk mulai memblokade kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz—jalur nadi energi dunia yang sangat vital.

Langkah Trump ini memicu reaksi keras dari Teheran. Komandan Angkatan Laut Iran, Shahram Irani, mengecam keras ancaman tersebut. Ia menyebut rencana blokade AS di wilayah kedaulatan mereka sebagai tindakan yang "konyol dan menggelikan".

"Kami memantau setiap pergerakan pasukan AS di kawasan ini. AL Iran tidak akan tinggal diam," lapor kantor berita Tasnim mengutip pernyataan Irani.

Garda Revolusi Siaga Tempur

Situasi semakin memanas setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengeluarkan ultimatum resmi. Mereka menegaskan tidak akan menoleransi kehadiran militer asing yang mencoba mendekati Selat Hormuz di tengah tensi yang memuncak ini.

"Setiap kapal militer yang berniat mendekati Selat Hormuz dengan dalih apa pun akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dan akan ditindak dengan tegas," bunyi pernyataan resmi IRGC.

Gagalnya kesepakatan di Islamabad ini menandai babak baru krisis Timur Tengah. Ketika diplomasi yang sudah di depan mata justru rontok akibat ancaman blokade, dunia kini bersiap menghadapi kemungkinan terburuk di jalur maritim paling strategis di planet ini.