Menlu Iran Bongkar Kebohongan AS, Sebut Tagihan Perang Tembus US$100 Miliar

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuding Pentagon berbohong kepada rakyat AS terkait biaya perang. (Foto: IRNA)

Saling serang narasi antara Teheran dan Washington belum mereda meski perundingan damai siap kembali dijalankan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi secara terbuka menuding pemerintah Amerika Serikat (AS) telah memanipulasi data dan berbohong kepada publiknya sendiri terkait kerugian finansial akibat konflik bersenjata baru-baru ini.

Melalui unggahan di platform media sosial X pada Jumat (1/5/2026), Araghchi menyebut bahwa angka resmi yang dirilis oleh Pentagon secara signifikan meremehkan beban keuangan yang sebenarnya ditanggung oleh AS.

Menurutnya, manuver militer tersebut telah menguras kantong AS hingga mencapai US$100 miliar, sebuah angka yang membengkak empat kali lipat dari klaim resmi Washington.

"Spekulasi berisiko Netanyahu telah secara langsung merugikan Amerika sebesar US$100 miliar sejauh ini, empat kali lipat dari yang diklaim," tulis Araghchi, melontarkan kritik tajam yang menyasar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai dalang kerugian tersebut.

Bebani Pembayar Pajak Amerika

Lebih lanjut, diplomat top Iran itu membeberkan bahwa dampak ekonomi dari peperangan ini mengalir deras hingga ke level rumah tangga di AS. Araghchi mengklaim biaya tidak langsung yang harus ditanggung oleh para pembayar pajak di Negeri Paman Sam jauh lebih mengerikan.

"Tagihan bulanan bagi setiap rumah tangga Amerika mencapai US$500 dan terus meningkat cepat," tegasnya.

Sebagai bentuk sindiran atas kebijakan luar negeri AS yang dinilai terlalu mengekor pada Tel Aviv, Araghchi menuliskan kalimat menohok: 'Israel First selalu berarti America Last', yang bermakna mendahulukan kepentingan Israel sama dengan mengorbankan kepentingan rakyat Amerika.

Bantahan Angka Pentagon

Pernyataan Araghchi ini merupakan serangan balasan atas laporan resmi militer AS. Sebelumnya, pada Rabu lalu, pejabat Pentagon Jules Hurst memberikan kesaksian di hadapan Kongres AS.

Dalam forum resmi tersebut, Hurst menyatakan bahwa operasi militer yang disandikan dengan nama 'Operation Epic Fury' sejauh ini 'hanya' menelan biaya sekitar US$25 miliar.

Krisis militer ini bermula ketika AS dan Israel menggelar serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Aksi tersebut langsung direspons keras oleh Teheran dengan melancarkan serangan balasan terhadap sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk, sekaligus memicu krisis energi global lewat penutupan jalur strategis Selat Hormuz.

Ketegangan baru mulai mereda setelah Pakistan turun tangan sebagai mediator. Gencatan senjata berhasil disepakati pada 8 April, disusul dengan perundingan maraton di Islamabad pada 11-12 April. Sayangnya, pembicaraan tersebut berujung buntu tanpa kesepakatan permanen.

Kini, status jeda kemanusiaan tersebut bertumpu pada keputusan sepihak Presiden AS Donald Trump yang memperpanjang masa gencatan senjata tanpa batas waktu yang jelas, menyusul permintaan langsung dari pihak Pakistan.