Menlu Iran Ingatkan AS dan UEA Jangan 'Main Api' di Selat Hormuz

Ketegangan di kawasan Teluk kembali berada di titik nadir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melontarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat (AS) dan Uni Emirat Arab (UEA) agar tidak memicu eskalasi lebih lanjut di Selat Hormuz.

Araghchi menegaskan bahwa kekuatan militer bukanlah jalan keluar untuk menyelesaikan krisis politik yang tengah melanda. Ia meminta Washington untuk lebih mawas diri dan tidak terjebak dalam skenario pihak-pihak yang menginginkan kekacauan di kawasan tersebut.

"Peristiwa di Hormuz memperjelas bahwa tidak ada solusi militer untuk krisis politik. Dengan adanya kemajuan pembicaraan lewat upaya baik Pakistan, Amerika harus waspada agar tidak terseret kembali ke dalam kubangan oleh pihak-pihak yang berniat buruk, begitu pula UEA," tulis Araghchi melalui akun pribadinya di platform X, Selasa (5/5/2026).

Proyek Kebebasan AS Dianggap Jalan Buntu

Tak hanya memberikan peringatan, diplomat senior Iran ini juga menolak keras rencana Washington yang bertajuk 'Proyek Kebebasan' (Project Freedom). Program tersebut dirancang AS untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.

Bagi Teheran, inisiatif AS tersebut hanyalah upaya sia-sia yang tidak akan membuahkan hasil. Araghchi secara eksplisit menyebut proyek pengawalan kapal dagang tersebut sebagai sebuah proyek buntu.

Eskalasi Militer di Fujairah

Pernyataan keras Araghchi ini muncul di tengah situasi lapangan yang kembali memanas. Pada Senin (4/5/2026), Iran melancarkan serangan balasan yang menargetkan wilayah UEA. Serangan rudal dan drone ini menjadi insiden perdana yang merusak suasana gencatan senjata antara Teheran dan Washington yang baru berjalan sebulan.

Otoritas UEA melaporkan adanya gelombang serangan keempat dari Iran. Meski sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat 15 rudal dan empat pesawat nirawak, satu drone dilaporkan berhasil menghantam Zona Industri Minyak Fujairah.

Hantaman tersebut memicu kebakaran hebat di pusat energi utama yang terletak di pantai timur UEA tersebut.

Gencatan Senjata yang Rapuh

Krisis di Teluk ini merupakan rentetan panjang sejak serangan AS dan Israel ke wilayah Iran pada 28 Februari silam. Aksi tersebut memicu pembalasan Teheran terhadap sekutu-sekutu AS di Teluk serta penutupan akses Selat Hormuz.

Meski Pakistan telah berupaya memediasi gencatan senjata yang berlaku sejak 8 April, negosiasi di Islamabad tampaknya belum mencapai titik temu yang permanen.

Walaupun Presiden AS Donald Trump telah memperpanjang masa gencatan senjata tanpa batas waktu, insiden di Fujairah membuktikan bahwa stabilitas di kawasan tersebut masih sangat rapuh dan mudah meledak sewaktu-waktu.