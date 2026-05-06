Menlu Iran Sambangi China Jelang Lawatan Trump ke Beijing

Menlu Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Menlu China Wang Yi di Beijing, Rabu (6/5/2026). (Foto: Associated Press)

Eskalasi ketegangan di Timur Tengah memasuki babak diplomatik baru yang krusial. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi resmi mendarat di China pada Rabu (6/5/2026). Kunjungan mendadak atas undangan resmi Beijing ini menjadi sorotan dunia, mengingat tensi militer antara Teheran dan Washington yang berada di titik nadir.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China mengonfirmasi bahwa Menteri Luar Negeri Wang Yi dijadwalkan segera menggelar pembicaraan intensif dengan Araghchi. Pertemuan ini berlangsung hanya kurang dari dua pekan sebelum Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dijadwalkan tiba di Beijing pada 14-15 Mei mendatang.

Bayang-bayang Rencana Militer Trump

Kunjungan Araghchi ke Beijing dinilai sebagai langkah defensif strategis. Sebelumnya, Donald Trump secara terbuka menyatakan niatnya untuk membahas opsi operasi militer terhadap Iran dalam pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping nanti.

Trump bahkan sempat melontarkan klaim bahwa sejauh ini Beijing bersikap 'hormat' dan tidak memberikan tantangan berarti terhadap kampanye militer yang direncanakan Negeri Paman Sam tersebut.

Posisi China sebagai mitra dagang utama Iran sekaligus pemegang hak veto di PBB menjadikan dukungan atau netralitas Beijing sebagai kunci utama dalam konflik ini.

Iran Perketat Gerbang Selat Hormuz

Di tengah tekanan diplomatik tersebut, Teheran mulai menunjukkan taringnya di jalur logistik energi dunia. Pada Selasa (5/5/2026), Iran resmi memperkenalkan mekanisme baru yang mengatur transit kapal melalui Selat Hormuz.

Melalui otoritas Persian Gulf Strait Authority (PGSA), setiap kapal yang hendak melintas kini wajib mematuhi kerangka kerja ketat melalui notifikasi elektronik. Kapal-kapal komersial diwajibkan mengikuti rute yang ditentukan dan memperoleh izin resmi sebelum diizinkan melintasi jalur vital tersebut.

Langkah sepihak Teheran ini langsung direspons AS dengan pengerahan kekuatan angkatan laut tambahan di wilayah Teluk guna mengawal pelayaran komersial.

Krisis Energi dan Kegagalan Islamabad

Konflik terbuka ini sendiri bermula pada 28 Februari 2026, saat serangan udara AS dan Israel menghantam sejumlah target di jantung Iran yang memicu korban sipil. Meski sempat ada gencatan senjata dua pekan pada April lalu, dialog lanjutan di Islamabad, Pakistan, berakhir buntu tanpa kesepakatan (deadlock).

Trump sejauh ini masih memperpanjang penghentian serangan sementara, memberikan waktu bagi Iran untuk menyodorkan 'proposal terpadu'. Namun, ketidakpastian ini telah melumpuhkan sebagian lalu lintas di Selat Hormuz.

Dampaknya kini dirasakan secara global. Sebagai jalur urat nadi pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) dari Teluk Persia, kemacetan di Hormuz telah memicu lonjakan harga energi secara tajam.

Jika Beijing tidak mampu menjadi penengah yang efektif dalam pertemuan dengan Araghchi maupun Trump nanti, dunia diprediksi akan menghadapi tekanan ekonomi yang jauh lebih berat.