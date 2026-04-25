Menlu Iran Temui Jenderal Pakistan, Bahas Peluang Lanjutkan Dialog dengan AS

Upaya membuka kembali jalur diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat kembali mengemuka setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan serangkaian pertemuan di Islamabad, Pakistan, Sabtu (25/4/2026).

Araghchi bertemu dengan Kepala Angkatan Darat Pakistan Asim Munir, Marsekal Lapangan Asim Munir, dalam rangka membahas peluang dimulainya kembali perundingan damai yang sebelumnya sempat terhenti antara Iran dan Amerika Serikat.

Pertemuan tersebut juga melibatkan sejumlah pejabat tinggi Pakistan, di antaranya Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi serta Penasihat Keamanan Nasional sekaligus Kepala Intelijen Antar-Layanan Letnan Jenderal Asim Malik. Dari pihak Iran, turut hadir Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei dan Duta Besar Iran untuk Pakistan Reza Amiri Moghadam.

Dalam video singkat yang diunggah Kedutaan Besar Iran melalui akun X, pertemuan tersebut disebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk kemungkinan digelarnya putaran kedua dialog antara Iran dan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Namun, pihak kedutaan tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Sejumlah sumber di Pakistan yang dikutip Anadolu menyebut, pembahasan juga mencakup peluang kelanjutan negosiasi yang sebelumnya digelar di Islamabad dua pekan lalu. Namun, pertemuan awal itu belum menghasilkan kesepakatan.

Araghchi sendiri tiba di Pakistan pada Jumat malam (24/4/2026). Pejabat Pakistan menyebut kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya membuka kembali jalur diplomasi yang lebih luas antara Teheran dan Washington.

Kunjungan ini juga terjadi setelah Pakistan memfasilitasi gencatan senjata selama dua pekan yang dimulai sejak 8 April dan kemudian diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Selain pertemuan dengan militer Pakistan, Araghchi dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar.

Di sisi lain, Gedung Putih menyebut utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner juga melakukan perjalanan ke Pakistan pada hari yang sama.

Meski demikian, Iran menegaskan tidak akan melakukan pembicaraan langsung dengan Amerika Serikat di Islamabad. Teheran menyatakan bahwa posisi resminya hanya akan disampaikan melalui Pakistan sebagai pihak perantara.