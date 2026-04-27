Menlu Iran Terbang ke Rusia, Temui Putin Bahas Strategi Perang Lawan AS

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di St. Petersburg untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin guna membahas perkembangan perang dan ketegangan nuklir dengan AS.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi resmi mendarat di St. Petersburg untuk bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan ini dilakukan di tengah situasi panas Teheran yang masih terlibat konfrontasi terbuka dengan Amerika Serikat (AS).

Setibanya di Rusia, Araghchi menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah krusial bagi Iran untuk menyamakan persepsi dengan Moskow. Ia menyebut Rusia sebagai mitra strategis yang penting dalam menghadapi dinamika perang saat ini.

"(Bertemu Putin) merupakan kesempatan yang bagus bagi kami untuk berkonsultasi dengan kerabat kami Rusia terkait perkembangan-perkembangan soal perang," ujar Araghchi sebagaimana dikutip dari CNN, Senin (27/4/2026).

Ia menambahkan, Teheran dan Moskow konsisten menjaga hubungan erat dalam mendiskusikan berbagai isu internasional. Tidak hanya urusan bilateral, namun juga mencakup isu regional yang kian kompleks.

Safari Diplomatik di Tengah Ketegangan

Kunjungan ke Rusia ini merupakan bagian dari rangkaian maraton diplomatik Araghchi dalam beberapa hari terakhir. Sebelum menyambangi Putin, diplomat senior Iran ini telah lebih dulu mengunjungi Pakistan dan Oman untuk menggalang dukungan serta membahas situasi terkini kawasan.

Dalam pernyataannya melalui video yang dirilis kantor berita TASS, Araghchi menyebut pembicaraan di Pakistan membuahkan hasil positif bagi stabilitas regional. "Kami mengadakan konsultasi yang baik dengan teman-teman kami di Pakistan. Perjalanan ini sukses," tuturnya.

Tak hanya Pakistan, Araghchi juga memberikan catatan khusus bagi Oman. Ia memuji sikap Oman yang dianggap sangat bijak dalam merespons situasi perang yang sedang terjadi.

Sebagai dua negara yang menguasai wilayah pesisir Selat Hormuz, Araghchi menekankan pentingnya koordinasi dengan Oman untuk menjamin keselamatan pelayaran kapal di jalur perdagangan global tersebut. "Keselamatan pelayaran melalui Selat Hormuz adalah isu global yang penting," tegasnya.

Kebuntuan Negosiasi Nuklir dengan AS

Manuver Menlu Iran ke negara-negara sekutu ini berlangsung di saat negosiasi gencatan senjata dengan AS menemui jalan buntu. Diketahui, masa gencatan senjata dua pekan yang disepakati sebelumnya telah berakhir pada 22 April lalu.

Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda perundingan kedua akan digelar. Masalahnya klasik namun fundamental: kedua negara masih keras kepala mempertahankan tuntutan masing-masing.

Pihak Washington mendesak Teheran untuk segera mengakhiri program nuklirnya dan menyerahkan seluruh cadangan uranium yang telah diperkaya. Namun, Iran secara tegas menolak tuntutan tersebut. Teheran tetap bersikukuh agar AS menghargai kedaulatan mereka dalam melakukan pengayaan uranium.

Di bawah bayang-bayang kegagalan gencatan senjata tersebut, langkah Iran mendekat ke Rusia seolah mengirimkan sinyal kuat kepada Gedung Putih bahwa Teheran tidak berdiri sendirian dalam menghadapi tekanan militer maupun diplomatik Amerika.