Menlu Iran Tuding AS Biang Kerok Macetnya Perundingan Damai

Harapan akan terciptanya perdamaian di Timur Tengah kembali menemui jalan buntu. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi secara terbuka menuding Amerika Serikat (AS) sebagai penghambat utama kelanjutan perundingan damai antara kedua negara.

Araghchi menyebut rangkaian 'tindakan provokatif' dan pelanggaran gencatan senjata oleh Washington telah merusak iklim diplomasi yang sedang dibangun.

"Sikap yang kontradiktif dan retorika ancaman dari Washington menjadi hambatan utama," tegas Araghchi dalam panggilan telepon terpisah dengan Menteri Luar Negeri Pakistan dan Rusia, Senin (20/4/2026).

Penyitaan Kapal Touska Jadi Pemicu

Kemarahan Teheran memuncak setelah muncul laporan mengenai tindakan keras angkatan laut AS terhadap pelayaran komersial Iran. Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah penyitaan kapal kontainer Touska beserta seluruh awaknya oleh pihak AS.

Araghchi mengecam keras aksi tersebut dan menilainya sebagai bentuk provokasi nyata di tengah masa gencatan senjata yang masih sangat rapuh. Untuk diketahui, gencatan senjata ini baru berlaku pada 8 April lalu, setelah kedua belah pihak terlibat pertempuran hebat selama 40 hari.

Gencatan Senjata di Ujung Tanduk

Meski Pakistan telah berupaya menjadi mediator dalam pembicaraan tidak langsung di Islamabad pada pertengahan April, Iran hingga kini belum memberikan lampu hijau untuk putaran perundingan selanjutnya.

Laporan dari kantor berita semiresmi Iran, Tasnim, menyebutkan bahwa kehadiran Iran dalam meja perundingan sangat bergantung pada pemenuhan prasyarat oleh Washington. Selain masalah penyitaan kapal, Teheran juga menyoroti blokade angkatan laut dan apa yang mereka sebut sebagai 'permintaan yang berlebihan' dari pihak AS.

"Iran akan memutuskan apakah akan melanjutkan diplomasi dengan mempertimbangkan segala aspek isu tersebut dan perilaku AS. Teheran akan mengambil langkah tegas untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasionalnya," tambah Araghchi.

Latar Belakang Konflik

Ketegangan luar biasa ini merupakan buntut dari serangan gabungan AS dan Israel ke Teheran serta sejumlah kota besar lainnya pada 28 Februari lalu. Serangan udara tersebut menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta sejumlah komandan militer senior dan warga sipil.

Iran membalas serangan itu dengan meluncurkan gelombang rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta aset-aset militer AS di Timur Tengah. Eskalasi ini membawa kawasan tersebut ke ambang perang terbuka, sebelum akhirnya gencatan senjata sementara disepakati awal bulan ini.

Kini, dengan tudingan terbaru dari Menlu Araghchi, masa depan stabilitas di kawasan tersebut kembali penuh dengan ketidakpastian.