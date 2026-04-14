Menlu Lebanon: Perundingan dengan Israel Harus Lepas dari Bayang-bayang Iran

Pemerintah Lebanon mulai menunjukkan sikap tegas dalam upaya memulihkan kedaulatan nasionalnya. Menteri Luar Negeri Lebanon Youssef Rajji menegaskan bahwa perundingan langsung dengan Israel guna mencapai gencatan senjata harus dipisahkan sepenuhnya dari urusan atau pengaruh Iran.

Pernyataan tersebut disampaikan Rajji dalam sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, Senin (13/4/2026). Langkah ini dipandang sebagai sinyal kuat Beirut untuk melepaskan diri dari pusaran konflik regional yang lebih luas.

"Menteri Rajji menekankan bahwa pembangunan proses (negosiasi) ini sebenarnya memperkuat pemisahan urusan Lebanon dari isu Iran," tulis Kementerian Luar Negeri Lebanon dalam pernyataan resminya.

Kembalikan Kedaulatan Diplomasi

Lebih lanjut, Rajji menegaskan bahwa hanya Pemerintah Lebanon yang memiliki hak sah untuk bernegosiasi atas nama negara. Pernyataan ini menjadi "tamparan" halus bagi pihak-pihak eksternal—terutama pengaruh Teheran—yang selama ini kerap dianggap dominan dalam menentukan arah politik dan militer di Lebanon Selatan.

Langkah berani Rajji ini merupakan bagian dari upaya sistematis Beirut untuk memulihkan prinsip kedaulatan nasional. Dengan memisahkan isu Lebanon dari agenda Iran, pemerintah berharap proses gencatan senjata dengan Israel bisa berjalan lebih taktis dan fokus pada perlindungan wilayah serta warga sipil Lebanon.

Dukungan Jerman dan Paket Bantuan

Sikap tegas Beirut mendapat sambutan positif dari Berlin. Menlu Jerman, Johann Wadephul, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Lebanon memperkuat kedaulatan dan menciptakan stabilitas di kawasan.

Wadephul menegaskan bahwa Jerman terus bekerja keras di balik layar untuk mewujudkan gencatan senjata segera antara Lebanon dan Israel. Sebagai bentuk dukungan nyata bagi rakyat Lebanon yang terdampak konflik, Berlin juga mengucurkan paket bantuan kemanusiaan baru.

"Jerman menyampaikan komitmen bantuan senilai 45 juta euro (sekitar Rp904,1 miliar) untuk membantu meringankan beban kemanusiaan di Lebanon," ungkap pernyataan tersebut.

Di tengah meningkatnya tensi militer di Timur Tengah, manuver diplomasi Lebanon ini memberikan harapan baru. Namun, tantangan besar tetap menanti: mampukah Beirut benar-benar berdiri di atas kaki sendiri di meja perundingan tanpa intervensi kekuatan regional yang selama ini mengakar kuat? Dunia kini menanti pembuktian dari janji kedaulatan tersebut.