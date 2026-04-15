Menlu Rusia: Hubungan Internasional di Titik Nadir, Waspadai 'Permainan Berbahaya' Barat

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengeluarkan peringatan keras terkait kondisi geopolitik global saat ini. Lavrov menyebut bahwa fondasi hubungan internasional tengah menghadapi ujian terberat sepanjang sejarah modern, seiring meningkatnya eskalasi di berbagai kawasan strategis.

"Hari ini fondasi hubungan internasional sedang diuji paling berat. Mari kita lihat apa yang terjadi di Amerika Latin, Venezuela, hingga apa yang terjadi sekarang di Timur Tengah," ujar Lavrov dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).

Menurut diplomat senior ini, gejolak yang terjadi di berbagai belahan dunia bukan sekadar kebetulan, melainkan cerminan dari meningkatnya kompleksitas dinamika global yang mengancam stabilitas internasional secara langsung.

Krisis 'Buatan' di Ukraina

Lavrov tak ragu menunjuk hidung Barat sebagai pemicu ketidakstabilan tersebut. Ia menilai krisis berkepanjangan di Ukraina merupakan skenario yang 'secara artifisial diciptakan Barat' dengan tujuan tunggal: melemahkan posisi Rusia di panggung dunia.

Lebih lanjut, ia menyoroti manuver negara-negara Eropa yang mulai membentuk aliansi-aliansi baru di kawasan barat benua Eurasia. Aliansi tersebut, menurut Moskow, secara terang-terangan diarahkan untuk menghadapi Rusia dan memperkuat dominasi geopolitik Barat.

"Dinamika ini mencerminkan pergeseran strategi keamanan dan politik di Eropa yang semakin terpolarisasi," tegasnya.

Ancaman di Sisi Timur Eurasia

Selain ketegangan di Barat, Lavrov juga memberikan catatan merah pada situasi di sisi timur Eurasia. Ia memperingatkan bahwa kawasan tersebut kini menjadi arena dari kebijakan yang sangat berisiko.

"Permainan yang sangat, sangat berbahaya masih terus berlangsung di kawasan tersebut," kata Lavrov tanpa merinci lebih lanjut aktor yang dimaksud, namun merujuk pada ketegangan di Asia-Pasifik.

Pernyataan Lavrov ini mempertegas sikap Rusia yang melihat adanya upaya sistematis untuk mengepung dan mengisolasi kekuatan Moskow, baik melalui jalur militer maupun pembentukan blok politik baru yang eksklusif.