Menlu soal 'Overflight Access': Jangan Dipersepsikan Ancam Kedaulatan Indonesia

Menteri Luar Negeri, Sugiono di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita)

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan isu blanket overflight yang belakangan ramai diperbincangkan kurang tepat. Menurutnya, fenomena ini disebut overflight access.

"Saya kira terminologinya harus diluruskan, ya. Itu bukan blanket overflight, itu overflight access," kata Sugiono di kepada wartawan dj Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Sugiono menyoroti kekhawatiran sebagian pihak. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menyeret Indonesia ke konflik global dinilai tidak tepat.

"Jadi gini, saya sampaikan juga bahwa pemerintah ini dilantik, dipilih oleh rakyat, kemudian disumpah untuk menjalankan konstitusi dan semua Undang-Undang. Yang intinya adalah bahwa satu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada aspek kedaulatan di situ, kemudian meningkatkan kesejahteraan umum di situ. Jadi, saya tidak melihat urusannya sama menyeret Indonesia ke dalam konflik global," jelasnya.

Selain itu, Sugiono memaparkan pembahasan mengenai overflight access masih berada dalam tahap mekanisme dan prosedur yang berlaku di Indonesia. Ia pun menegaskan diskusi akan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

"Karena satu, ini kalau berbicara mengenai overflight access merupakan satu intens ya, yang disampaikan oleh pihak Amerika, yang kemudian juga kan akan melewati proses dan mekanisme pembahasan. Mekanismenya seperti apa dan sebagainya itu di Indonesia. Dan saya kira kedaulatan, kepentingan nasional itu juga pasti akan menjadi sesuatu yang utama. Itu satu," jelasnya.

Sugiono menambahkan kerja sama serupa bukan hal baru dalam praktik hubungan internasional Indonesia, selama tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

"Yang kedua, sebagai negara yang memiliki tradisi dan politik luar negeri bebas aktif, ya perjanjian serupa itu juga kalau misalnya dilakukan dengan negara-negara lain, ya enggak ada masalah, kan gitu. Mekanismenya seperti apa, implementasinya seperti apa," paparnya.

Ia pun mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan negatif terhadap isu tersebut.

"Jadi jangan kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang menyeret Indonesia dan apa, mengancam kedaulatan. Dengan situasi dunia yang seperti ini, ya Indonesia mau tidak mau akan terdampak apa pun yang terjadi di dunia ini," tuturnya.