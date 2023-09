Menparekraf Ajak Masyarakat Manfaatkan Libur Nyepi dan Awal Ramadan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengajak masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan momentum libur hari raya nyepi dan awal bulan Ramadan dengan berwisata di destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia.

Dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno" di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023), Sandiaga mengatakan hari raya Nyepi yang dirayakan pada 22 Maret mendatang akan disambung dengan cuti bersama pada 23 Maret yang juga bertepatan dengan hari pertama bulan suci Ramadan.

"Saya mengajak masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan hari libur ini dengan berwisata di Indonesia saja," kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Selain itu, Sandiaga mengungkapkan pihaknya juga tengah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan menjelang masuknya masa libur Idul Fitri. Terlebih, diperkirakan akan ada lebih dari 120 juta pergerakan wisatawan di masa mudik lebaran yang diharapkan dapat memperkuat capaian pergerakan wisnus yang tahun ini ditargetkan mencapai 1,4 miliar pergerakan.

"Kita akan genjot promosinya dengan memberikan diskon tiket pesawat, promo kamar hotel, dan diskon desa wisata. Ini akan kami lakukan bersama mitra, mudah-mudahan teman-teman segera berpartisipasi karena desa wisata ini jadi daya tarik bagi para pemudik," katanya.

Sandiaga juga berpesan agar masyarakat senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan.

"Kiranya momentum ini menjadi sarana kontemplasi bagi kita untuk bergandengan tangan menciptakan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan," ungkap Sandiaga.