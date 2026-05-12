Mensos Beberkan Rencana Subsidi LPG 3 Kg Bakal Dibahas Lintas Kementerian

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkap rencana subsidi LPG 3 kilogram (kg) akan dibahas bersama lintas kementerian terkait. Pasalnya subsidi tersebut masuk dalam kategori bantuan sosial.

"Secara khusus tentu nanti itu bersama-sama dengan kementerian lain ya. Tidak hanya dengan Kementerian Sosial," kata Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

Gus Ipul menjelaskan pihaknya akan memberikan perhatian khusus berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

"Yang dengan Kementerian Sosial adalah bantuan-bantuan sosial yang lewat Kementerian Sosial," ucapnya.

Sementara subsidi LPG 3 Kg, Gus Ipul menyebut program tersebut masuk dalam kategori subsidi sosial. Nanti, pembahasannya akan dilakukan secara khusus bersama kementerian teknis terkait.

"Sementara LPG 3 kg itu menjadi bagian dari subsidi sosial yang mungkin itu akan dibahas secara khusus ya, dengan kementerian terkait dan Kementerian Sosial salah satu anggotanya nanti di situ jika nanti ada pembahasan," jelasnya.

Selain itu, Gus Ipul juga melaporkan soal perkembangan terbaru program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu proyek sosial unggulan kepada Presiden Prabowo.

Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2026–2027 dengan kapasitas siswa yang melonjak signifikan.

“Kami juga melaporkan persiapan secara khusus, ya. Penyelenggaraan sekolah rakyat di tahun 2026-2027 yang insyaAllah akan kita mulai pembelajarannya pada bulan Juli yang akan datang dengan alokasi siswa mencapai 32.000 untuk tahun ini,” ujarnya.

Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Jika digabungkan dengan capaian tahun lalu, total siswa Sekolah Rakyat diperkirakan menembus lebih dari 46 ribu peserta.