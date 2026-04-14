Mensos dan Wamensos Minta Wali Kota Palopo Siapkan Lahan Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima audiensi Wali Kota Palopo Naili Trisal di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (14/4/2026).

Pada kesempatan, tersebut Gus Ipul memotivasi Wali Kota Palopo untuk segera mendirikan Sekolah Rakyat agar pengentasan kemiskinan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan bisa dioptimalkan.

Saat ini, belum ada Sekolah Rakyat yang berdiri di Kota Palopo karena hambatan keterbatasan lahan. Memahami permasalahan tersebut, Gus Ipul pun menyarankan wali kota dan dinas terkait berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) agar bisa memaksimalkan lahan yang tersedia.

“Karena ini wilayah kota, nanti coba dikoordinasikan dengan Kemen PU,” saran Gus Ipul.

Meski keterbatasan lahan di daerah kota merupakan hal yang kerap ditemui, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan ada persyaratan yang tetap harus dipenuhi dalam menentukan lahan untuk Sekolah Rakyat. Persyaratan tersebut harus dipenuhi guna menjamin keamanan dan kenyamanan anak-anak yang akan bersekolah di sana.

“Lahannya jangan terlalu pinggir ke pantai, jangan lokasi rawan bencana, bukan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Lahannya juga yang dekat jalan agar aksesnya mudah, lalu pastikan air akses mudah,” pesan Agus Jabo kepada Wali Kota Naili.

Selain Sekolah Rakyat, pembahasan juga mengarah ke bantuan PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan). Saat ini, masih ada data yang belum termutakhirkan, misalnya saja penerima manfaat yang sudah meninggal namun masih menerima bantuan. Untuk mencegah hal tersebut, Agus Jabo pun mengingatkan wali kota agar melaksanakan pemutakhiran data secara rutin.

“Pemutakhiran data bantuan sosial PBI-JK itu per satu bulan, kalau bantuan PKH tiga bulan. Tolong diperbarui terus ya, agar bisa dialihkan ke yang lebih membutuhan,” pungkas Agus.