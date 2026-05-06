Mensos Gus Ipul Buka Suara Pembangunan Sekolah Rakyat di Temanggung-Wonosobo Terhambat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didampingi Kepala Badan Komunikasi (bakom) Muhammad Qodari dalam Konferensi Pers Update PHTC Cek Kesehatan Gratis Sekolah dan Penanganan TB serta Transformasi Pendidikan dan Penguatan Akses Pendidikan bagi Kelompok Rentan di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan perkembangan kasus pembangunan Sekolah Rakyat yang terhambat di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

Ia menyebut pihaknya saat ini tengah bernegosiasi dengan pemerintah daerah setempat agar proyek tersebut bisa segera berjalan.

"Tentu ini kami akan menunggu Pak Bupati bagaimana bisa musyawarah dengan baik dengan warga yang kebetulan eh berada di lahan yang telah dinyatakan clear and clean tersebut,” kata Gus Ipul dalam Konferensi Pers Update PHTC Cek Kesehatan Gratis Sekolah dan Penanganan TB serta Transformasi Pendidikan dan Penguatan Akses Pendidikan bagi Kelompok Rentan di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Gus Ipul menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sementara itu, Kementerian Sosial mengusulkan pembangunan tersebut setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Di mana kita tahu lahannya disediakan oleh pemerintah daerah ya, kemudian baru dilakukan asesmen oleh kementerian PU agar memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Gus Ipul menyebut sejumlah persyaratan seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) hingga kondisi kontur tanah harus diselesaikan sebelum proses pembangunan dimulai oleh Kementerian PU. Lahan yang dinyatakan siap kemudian diteliti lebih lanjut secara ketat dengan pendampingan dari Kementerian Sosial.

“Nah ada beberapa titik tadi disebut Wonosobo dan Temanggung, dari sisi tanah sudah clear and clean tetapi khusus di Temanggung tanahnya masih ada sedikit masalah dengan masyarakat setempat,” jelasnya.

Gus Ipul mengungkap hingga kini masih terdapat permasalahan dengan warga setempat yang belum menemukan titik temu dengan pemerintah daerah, sehingga pembangunan di Temanggung belum dapat dimulai.

“Sementara Wonosobo itu bisa dibangun sebagian tapi sebagian lagi masih bermasalah yang insyaAllah dalam beberapa waktu ke depan saya dapat informasi bisa diselesaikan,” tuturnya.

“Tetapi pembangunannya sudah mulai berjalan kalau yang di Wonosobo. Tapi khusus di Temanggung sama sekali belum bisa berjalan karena masih ada permasalahan dengan warga setempat,” jelas Gus Ipul menambahkan.