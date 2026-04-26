Mensos Gus Ipul: Proses Belajar Sekolah Rakyat Lampung Berjalan Baik, Gedung Permanen Segera Disiapkan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 32 Lampung Selatan berjalan optimal meski masih menempati gedung sementara. Hal itu disampaikannya usai kunjungan dan dialog bersama siswa, guru, tenaga pendidik SRMA 32 di Lingkungan Gedung BPSDM, Lampung Selatan, Minggu (26/4/2026).

Turut hadir Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico, Kepala BPSDM Lampung Alhusnuriski dan Rektor UIN Raden Intan Lampung (2015-2019) Prof. Mukri serta para siswa, guru dan tendik SRMA 32.

“Tadi sudah melihat ya, alhamdulillah proses pembelajaran di sini berjalan dengan baik. Dahulu saya dengan Bu Wagub pertama kali kesini pada saat mau merintis pembukaan Sekolah Rakyat di tempat ini. (Sekarang) pembelajarannya sudah berlangsung dengan baik,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan seluruh proses harus berjalan sesuai prosedur sekaligus mengedepankan empati kepada para siswa. Ia menjelaskan siswa Sekolah Rakyat berasal dari beragam latar belakang.

“Ada yang putus sekolah, belum pernah sekolah atau juga sekolah tetapi tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik,” ujar Gus Ipul.

Karena itu, para guru dan tendik menghadapi tantangan dalam menyesuaikan metode belajar sesuai kemampuan masing-masing siswa.

“Secara umum alhamdulillah semua dinamika dan tantangan itu sampai hari ini bisa dilewati dengan baik. Tidak mudah, tapi bisa dilewati dengan baik,” jelas Gus Ipul.

Hal itu tidak lepas dari peran dan kolaborasi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta pemerintah daerah. Setelah melewati tantangan adaptasi pada bulan-bulan awal, proses pembelajaran kini dinilai semakin stabil.

“Jadi pada bulan pertama dan kedua memang ada tantangan yang luar biasa. Tapi setelah itu, alhamdulillah sampai sekarang kondisinya bisa lebih baik,” kata Gus Ipul.

Perkembangan kondisi positif tersebut menjadi modal utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat permanen mendatang.

“Gurunya betah, kepala sekolahnya betah, siswa-siswanya juga betah. Dan ini menjadi modal untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ke depan.

Mensos Gus Ipul menjelaskan SRMA 32 Lampung Selatan saat ini masih menempati gedung sementara. Nantinya, setelah gedung permanen selesai dibangun, seluruh kegiatan belajar mengajar akan dipindahkan ke lokasi tersebut.

“Nanti akan pindah ke gedung permanen dan sekarang pembangunannya sudah mencapai lebih dari 20 persen,” jelas Gus Ipul.

Sebelumnya, Mensos Gus Ipul meninjau SRMA 32 Lampung Selatan. Dalam kunjungan tersebut, para siswa menampilkan beragam pertunjukan, mulai dari selawat hingga yel-yel penuh semangat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Rizka, salah satu siswa, tampil percaya diri menceritakan kisah hidupnya di hadapan Gus Ipul. Sementara itu, Adi Riza memperagakan perannya saat memimpin kegiatan makan bersama.

Suasana semakin meriah ketika guru matematika, Nabila, mendemonstrasikan pembelajaran trigonometri menggunakan papan digital dengan pengantar bahasa Inggris serta berinteraksi dengan para siswa secara menyenangkan.