Mensos Siapkan Skema Dukungan untuk Keluarga Korban Kecelakaan Kereta

Petugas menggunakan alat berat mengevakuasi gerbong KRL Commuterline usai bertabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara Foto/Galih Pradipta/nz).

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan akan menyiapkan dana bagi keluarga korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur.

Gus Ipul menyebut, Kementerian Sosial akan melakukan asesmen atau pendataan terlebih dahulu bagi keluarga korban terdampak. Nantinya, Kemensos juga akan memberikan program dan pemberdayaan yang diperlukan keluarga korban.

"Kita juga akan mengassesment keluarga yang menjadi korban. Nanti kita akan assistment dan hasil assessment akan kita tindak lanjutin dengan dukungan-dukungan program. Mungkin dukungan pemberdayaan dan dukungan-dukungan yang lain yang diperlukan oleh keluarga korban," ujar Gus Ipul di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Lebih lanjut, terkait santunan, ia mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan PT Jasa Raharja. Ia menegaskan pemerintah akan memberikan perhatian penuh terhadap korban kecelakaan kereta api.

"Kalau di itu Jasa Raharja, karena itu kecelakaan kereta api atau angkutan umum transportasi, secara umum itu asuransinya lewat Jasa Raharja. Saya kira pemerintah sebagaimana arahan presiden akan diberikan dukungan penuh bagi korban. Untuk itu kita tunggu, proses terus berjalan dan kita ikut prihatin, kita berduka," kata dia.

Sebagai informasi, data terbaru PT Kereta Api Indonesia (Persero) hingga Selasa (28/4/2026) pukul 08.45 WIB mencatat korban meninggal dunia mencapai 14 orang. Sementara itu, sebanyak 84 orang lainnya mengalami luka-luka.

PT KAI memastikan seluruh biaya penanganan korban akan ditanggung. Biaya pengobatan korban luka serta pemakaman korban meninggal akan dibebankan kepada pihak asuransi bersama KAI.

Korban luka telah dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan. Di antaranya RSUD Bekasi dan RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi, serta beberapa rumah sakit swasta di wilayah Bekasi.

Penanganan korban juga dilakukan di RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.

Untuk membantu keluarga korban, KAI membuka Posko Tanggap Darurat dan Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur. Informasi juga dapat diakses melalui layanan pelanggan KAI 121.