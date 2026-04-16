Mental Bayern Munchen Nggak Kaleng-kaleng!

Ukuran Font Kecil Besar

Pelatih Bayern Munchen, Vincent Kompany, tak mampu membendung rasa haru sekaligus bangganya usai menyaksikan anak asuhnya memastikan diri melenggang ke semifinal Liga Champions. Bertajuk laga klasik Eropa, Die Roten sukses menyingkirkan sang raja turnamen, Real Madrid, dengan skor dramatis 4-3 pada Kamis (16/4/2026) dini hari WIB.

Kemenangan di leg kedua perempat final ini memastikan Bayern unggul agregat total 6-4. Namun, bagi Kompany, ini bukan sekadar soal angka di papan skor, melainkan pembuktian mentalitas juara Harry Kane dkk yang sempat diuji habis-habisan.

Bangkit dari Tekanan, Bermain Tanpa Takut

Selebrasi pemain Bayern Munchen usai pastikan lolos ke semifinal Liga Champions (foto:FCBayern)

Sempat dikejutkan oleh gol cepat Madrid di detik-detik awal pertandingan, Allianz Arena sempat terdiam. Namun, Bayern menunjukkan mengapa mereka disebut sebagai raksasa Jerman. Mereka mampu bangkit tidak hanya sekali, tapi dua kali setelah tertinggal.

“Penting bagi saya melihat para pemain tampil tanpa rasa takut malam ini. Mereka tidak hanya mengatakannya di ruang ganti, tapi membuktikannya di lapangan. Kami memberikan segalanya,” ujar Kompany penuh emosi mengutip laman resmi klub.

Kompany mengakui bahwa menghadapi Real Madrid membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Meski Bayern mendominasi penguasaan bola, serangan balik kilat Madrid selalu menjadi ancaman nyata. “Anda tidak akan pernah bisa bersantai sedetik pun melawan mereka,” tambahnya.

Tenang

Kunci kemenangan malam itu, menurut pelatih yang kini menjalani musim keduanya di Munich, adalah ketenangan. Di tengah tensi tinggi, para pemain Bayern tetap percaya bahwa momen kemenangan mereka akan datang. Dukungan publik tuan rumah pun menjadi bahan bakar tambahan yang tak ternilai.

"Para pemain hari ini sangat kuat secara mental untuk bangkit dari situasi sulit. Kami tetap tenang dan selalu merasa momen kami akan datang," ungkap pelatih asal Belgia tersebut.

Tsunami Gelar

Keberhasilan ini menempatkan Vincent Kompany dalam jajaran elit sebagai pelatih ke-11 yang mampu membawa Bayern Munchen menembus semifinal Liga Champions.

Tak hanya di Eropa, Bayern kini berada di ambang kejayaan domestik. Dengan keunggulan 12 poin dan menyisakan lima pertandingan, Die Roten berpeluang mengunci gelar juara Bundesliga akhir pekan ini. Tak berhenti di sana, fokus mereka juga terbagi ke semifinal Piala Jerman melawan Bayer Leverkusen.