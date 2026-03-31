Mentan Amran Bahas Arah Strategis Pertanian Bersama Pemred Media Nasional

Menteri Pertanian Amran Sulaiman seusai pertemuan dengan para pemimpin redaksi media nasional di Jakarta, Selasa (31/3/2026). (Foto: Inilah.com/ Syahidan)

Ukuran Font Kecil Besar

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggelar pertemuan dengan para pemimpin redaksi (pemred) media nasional. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam ini membahas berbagai isu strategis di sektor pertanian, termasuk capaian yang telah diraih serta arah kebijakan ke depan.

Dalam pertemuan tersebut, Amran menekankan pentingnya masukan dari para pemred sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan sektor pertanian nasional. Ia menyebut pandangan dan pengalaman para pemimpin redaksi menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Saya bertemu sahabat-sahabat pemred. Kami sangat membutuhkan masukan dari seluruh pimpinan redaksi yang hadir hari ini. Masukan tersebut akan dijadikan rujukan untuk mengembangkan sektor pertanian,” kata Amran seusai pertemuan di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (31/3/2026).

Memperoleh Banyak Masukan

Amran menjelaskan berbagai masukan yang disampaikan mencakup isu regulasi, dinamika pemberitaan media (by view), hingga strategi dalam mewujudkan swasembada pangan. Diskusi berlangsung dinamis dan dinilai sangat konstruktif.

“Banyak sekali masukan, terutama terkait regulasi, hubungannya dengan by view, serta kaitannya dengan swasembada pangan. Ini yang kita bahas tadi sangat menarik. Para pemred memiliki ilmu dan pengalaman yang luar biasa,” ujarnya.

Lebih jauh Amran berharap pertemuan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan media massa dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan serta meningkatkan ketahanan pangan nasional.