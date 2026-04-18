Mentan Amran Geram Penyelundupan Pangan Terorganisir: Ada yang Benci RI Swasembada

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman bersama Dirut Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani (belakang) di Jakarta, Senin (13/4/2026). (Foto: Dok Bapanas).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sudah habis kesabaran dengan ulah para penyelundup pangan. Satgas Pangan Bareskrim Mabes Polri diminta tidak cuma menyikat pelaku impor 23,1 ton pangan ilegal, tapi juga menyeret aktor intelektual yang selama ini jadi otak di balik layar.

“Kami minta diusut sampai ke akar. Aktor intelektualnya harus dibongkar. Ini jaringan besar, bukan kasus biasa,” ucapnya dalam pernyataan resmi, Sabtu (18/4/2026).

Dalam penangkapan tersebut, aparat menyita komoditas ilegal berupa 2,1 ton bawang merah asal Thailand, 9,1 ton bawang putih China, 7,9 ton bawang bombai Belanda, 1,6 ton bawang bombai India, serta 2,2 ton cabai kering China. Amran menyebut temuan di Pontianak ini menunjukkan pola penyelundupan yang terorganisir.

Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Semarang dengan sitaan 133,5 ton bawang bombai, 72 ton di Surabaya, serta ribuan ton beras ilegal di Sabang dan Tanjung Balai Karimun.

“Ini pola yang sama, berulang, dan terorganisir. Berulang kali kami sebut inilah mafia pangan. Skalanya sudah ratusan sampai ribuan ton. Artinya ada kekuatan besar di belakangnya,” kata Amran.

Amran menduga ada pihak tertentu yang sengaja merusak stabilitas pasar untuk melemahkan produksi dalam negeri. Menurutnya, praktik ini sengaja dilakukan untuk menghambat target kemandirian pangan nasional.

“Ada pihak-pihak yang tidak akan pernah bahagia kalau Indonesia swasembada pangan. Karena itu mereka terus mencari celah untuk merusak pasar dan melemahkan produksi dalam negeri,” ujarnya.

Padahal, Mentan mengeklaim Indonesia saat ini sudah mencapai swasembada bawang merah. Masuknya produk ilegal tersebut dinilai merugikan petani lokal karena memicu anjloknya harga di pasar domestik.

Amran juga menyoroti nasib petani cabai yang sering merugi akibat harga jatuh saat panen raya. Ia menegaskan perlunya perlindungan bagi petani dari gangguan produk selundupan.

“Petani cabai kita sering mengeluh harga hancur saat panen. Jangan disakiti lagi. Mereka bekerja keras di lapangan, itu harus dilindungi,” tandasnya.

