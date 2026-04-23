Mentan Amran Sebut Kedubes India Telepon Minta Dikirim Pupuk Urea 500 Ribu Ton

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Indonesia mendapatkan permintaan ekspor pupuk urea dari sejumlah negara, seperti Australia, Filipina, Thailand, serta Brasil.

Mentan Amran mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengekspor pupuk urea ke Negeri Kanguru tersebut.

“Tapi, pupuk kita sudah diekspor ke Australia. Perdana Menteri Australia menelepon Bapak Presiden. Kita rencana 250.000 ton ekspor urea,” ujar Mentan Amran kepada wartawan di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Berdasarkan data Mentan Amran, total produksi urea nasional mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton. Untuk Brasil dan Filipina, masih dihitung berapa porsinya. Diperkirakan Indonesia berkomitmen mengekspor ke negara tersebut sekitar 1 juta ton.

Di sisi lain, Mentan Amran mengatakan Kedutaan India langsung menelepon dirinya untuk meminta pasokan pupuk urea dari Indonesia.

“Dubes India juga langsung telepon saya minta 500.000 ton. Australia sudah mengambil. Kita harus bangga dengan negara kita,” ucap Mentan Amran.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia berkomitmen mengekspor 250 ribu ton pupuk urea ke Australia. Prabowo telah meneken persetujuan ekspor dan mendapat apresiasi dari PM Australia, Anthony Albanese.

“PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Bapak Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menerangkan kapasitas produksi perseroan mencapai 9,4 juta ton per tahun. Proyeksi produksi tahun ini mencapai 7,8 juta ton.

“Kapasitas kami memadai untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menangkap peluang ekspor,” tegas Rahmad.

Ia juga memastikan kondisi stok pupuk nasional tetap aman. Per 22 April 2026, stok pupuk tercatat 1,19 juta ton, ditopang produksi harian 25 ribu ton untuk urea dan 15 ribu ton untuk pupuk NPK.

Selain itu, pasokan bahan baku utama berupa gas alam domestik dinilai stabil, baik dari sisi volume maupun harga. Ekspor pun akan dilakukan secara hati-hati melalui skema antar-pemerintah (G2G), dengan tetap mengutamakan kebutuhan petani di dalam negeri.