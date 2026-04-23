Mentan Amran Ungkap Modus Pupuk Palsu Rugikan Petani Rp3,3 Triliun

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kanan) bersama ekonom senior, Ichsanuddin Noorsy (kiri) di Gudang Perum Bulog di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026). (Foto: Inilah.com/Clara Anna)

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menekanan pemerintah akan menindak tegas peredaran pupuk palsu maupun produsen yang bermain-main yang merugikan para petani.

Dalam hal ini, Amran mengendus adanya peredaran pupuk palsu dimana tidak ada unsur bahan kimia sehingga petani mengakani kerugian Rp3,3 triliun.

"Pupuk palsu tidak ada unsur haranya di dalam. N-nya tidak ada, natriumnya, kaliumnya tidak ada, fosfatnya tidak ada, tiga-tiganya tidak ada. Tanah dijual dan itu merugikan petani 3,3 triliun," ujar Amran kepada wartawan, di Karawang, Jawa Barat, Kamis (22/4/2026).

Dalam hal ini pemerintah telah menindak tegas para pelaku penyelewengan tersebut. Sebanyak 27 orang telah ditetapkan tersangka.

"Ada pupuk mulai hulu hilir, ada pupuk kemarin 27 orang. Kami sekarang sudah (jadikan) tersangka," jelas dia.

Tak hanya pupuk, Amran menekankan pemerintah juga akan menindak pelaku yang menaikkan harga beras diatas harga eceran tertinggi (HET).

Adapun, stok cadangan beras pemerintah (CBP) telah mencapai 5 juta ton dan merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.

Kemudian, di sektor Horeka ( Hotel, Restoran, Katering) terdapat 12,5 juta ton cadangan beras.

"Kami minta seluruh produsen jangan bermain-main, kami akan turun mengecek kembali seluruh harga-harga. Begitu pula beras. Hari ini terbukti kadang naik satu tempat, naik dikit tapi tidak seperti sebelumnya. Sudah dua kali lebaran relatif stabil. Ada tempat-tempat tertentu kadang naik karena distribusinya terlambat," ucapnya.