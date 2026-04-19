Mentan Jamin Stok Beras Aman Hadapi El Nino, Cetak Rekor 4,9 Juta Ton

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman bersama Dirut Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani (belakang) di Jakarta, Senin (13/4/2026). (Foto: Dok Bapanas).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman untuk menghadapi fenomena El Nino yang diprediksi melanda Indonesia mulai April 2026. Amran menyebut cadangan beras saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan.

"El Nino Godzilla diprediksikan bertahan selama enam bulan, namun stok beras kita per hari ini ada sebanyak 4,9 juta ton yang diprediksi dapat memenuhi kebutuhan selama 11 bulan. Aman," kata Amran saat meninjau Gudang Bulog Banjar Kemantren di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (19/4/2026).

Selain stok di Bulog, ketersediaan bahan pangan dari sektor industri makanan (horeka) tercatat sebanyak 12,5 juta ton. Ditambah dengan hasil tanaman yang masih di lahan (standing crop) sebanyak 11 juta ton, total ketersediaan pangan nasional diperkirakan mencapai 28 juta ton.

Amran memprediksi stok beras nasional akan menembus angka lima juta ton pada pertengahan minggu depan. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan capaian tertinggi dalam sejarah cadangan pangan Indonesia.

"Artinya ketersediaan pangan nasional mencapai kurang lebih 28 juta ton, cukup untuk 11 bulan dan menghadapi dampak fenomena El Nino," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan juga meminta masyarakat ikut memverifikasi data pangan pemerintah guna transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik.

Sebagai langkah antisipasi kemarau panjang, pemerintah telah menyiapkan strategi pompanisasi, distribusi air, serta penguatan sistem irigasi di wilayah terdampak. Selain itu, Amran memastikan stok pupuk nasional dalam kondisi stabil dengan adanya penurunan harga sebesar 20 persen untuk mendukung produksi petani.

"Stok beras tersebut menjadi rekor tertinggi selama Republik Indonesia berdiri," pungkas Amran.

