Menteri Basuki Lantik Pejabat di Lingkungan Kementerian PUPR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik 8 Pejabat Tinggi Pratama, 20 Pejabat Administrator, dan 3 Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian PUPR di Auditorium Kementerian PUPR, Jumat (27/5/2022).

Pelantikan dilakukan untuk mengukuhkan dan menggantikan beberapa pejabat yang telah memasuki masa purna bakti dan dalam rangka reorganisasi.

“Pada hari ini secara resmi saya melantik saudara sekalian dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian PUPR. Saya percaya, yakin, dan berharap bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu bersama kita,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengajak para pejabat yang baru dilantik untuk meluruskan niat dan bersumpah akan selalu setia dan taat kepada UUD 1945 dan menjalankan segala peraturan perundangan-undangan secara selurus-lurusnya demi dharma bakti kepada bangsa dan negara.

“Bahwa dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Serta menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki berpesan untuk selalu menjaga kredibilitas Kementerian PUPR sebagai organisasi yang kredibel dan amanah dengan SDM yang kompeten dan berintegritas. Salah satunya dengan tetap menerapkan 4 Big No’s yakni no bribery (suap), no kickback (imbalan), no gift (hadiah), no luxurious lifestyle (tetaplah sederhana).

“Tugas yang diberikan kepada kita sekarang lebih berat dengan anggaran yang sangat terbatas. Pasti dibutuhkan kerja yang lebih keras, bergerak lebih cepat, dan bertindak lebih tepat,” tutur Menteri Basuki.

Terdapat 8 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II.a dan II.b) yang dilantik. Pejabat Tinggi Pratama Eselon II.a yaitu Iriandi Azwatika sebagai Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air, Agus Rudyanto sebagai Direktur Air Tanah dan Air Baku Ditjen Sumber Daya Air, Tanozisochi Lase sebagai Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya, Indro Pantja Pramodo sebagai Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, dan Achmad Subki sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Sedangkan Pejabat Tinggi Pratama Eselon II.b yaitu Maman Noprayamin sebagai Kepala BBWS Sumatera VIII Palembang, Maryadi Utama sebagai Kepala BBWS Bengawan Solo, dan Apri Artoto sebagai Kepala BBPJN Jawa Timur – Bali.

Untuk Pejabat Adminstrator (Eselon III.a dan III.b), terdapat 20 orang yang dilantik. Pejabat Administrator III.a berjumlah 17 orang yakni Mohammad Firman sebagai Kepala BWS Sumatera II Medan, A. Adi Umar Dani sebagai Kepala BWS Sumatera VII Bengkulu, Oktaviano Dewo Satriyo Putro sebagai Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Heri Yugiantoro sebagai Kepala Subdirektorat Wilayah III Direktorat Pembangunan Jembatan, Arief Syarif Hidayat sebagai Kepala BPJN Sulawesi Tengah, Benyamin Elieser Pasurnay sebagai Kepala BPJN Jayapura, Hary Prasetya sebagai Kepala Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaran Infrastruktur Permukiman, T. Davis F. Hamid sebagai Kepala BPPW Kalimantan Selatan, Musrifah sebagai Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Iswanto sebagai Kepala BP2P Sumatera II.

Kemudian Zuni Ansariffa sebagai Kepala Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Rian Ciptadi sebagai Kepala BP2JK Bali, Tjokorda Bagus Purnawarman Dharma Adnyana sebagai Kepala BP2JK Kalimantan Tengah, Joko Ahmad Salim sebagai Kepala BP2JK Kalimantan Timur, Setyo Purnomo sebagai Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Nugroho Wuritomo sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan BPSDM, dan Fransiscus Xaverius Hermawan Kusumartono sebagai Kepala Bagian Administrasi, Akademik, dan Umum Politeknik PU.

Selanjutnya 3 orang Pejabat Administrator Eselon III.b yang dilantik yaitu Dony Faturochman sebagai Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Citarum, Gunawan Suntoro sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Sumber Air BBWS Pompengan Jeneberang, dan Vidi Ferdian sebagai Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJN Jawa Timur – Bali.

Sedangkan Pejabat Fungsional Ahli Utama yang dilantik berjumlah 3 orang yaitu Putut Marhayudi sebagai Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama serta Arief Sabaruddin dan Eko Winar Irianto sebagai Peneliti Ahli Utama.

Turut hadir Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal PUPR T. Iskandar, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rachman Arief Dienaputra, Kepala BPSDM Khalawi AH, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah Permana dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana.