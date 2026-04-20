Menteri Brian Libatkan Kampus di Proyek Giant Sea Wall

Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyampaikan keterlibatan kampus dalam percepatan proyek Giant Sea Wall di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/4/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita).

Ukuran Font Kecil Besar

Pemerintah mulai melibatkan kalangan akademisi dalam percepatan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengatakan keterlibatan kampus menjadi bagian penting dalam mendukung proyek strategis nasional tersebut.

“Rapat terbatas dipimpin Bapak Presiden terkait dengan Giant Sea Wall, ya. Jadi tentu kami dari Kementerian Diktisaintek diminta untuk berpartisipasi aktif karena Giant Sea Wall ini kan strategis menyelamatkan 60 persen kawasan industri dan juga lebih dari 30 juta penduduk,” kata Brian kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).

Brian menjelaskan proyek ini memiliki dampak besar, terutama dalam melindungi kawasan industri dan masyarakat pesisir dari ancaman perubahan lingkungan.

“Kalau program ini berjalan, maka akan bisa menyelamatkan tadi dua hal itu setidaknya,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan sejumlah hasil penelitian dari kampus akan dioptimalkan untuk mendukung proyek tersebut. Beberapa riset bahkan telah melalui tahap uji coba di lapangan.

“Nah, banyak hasil-hasil penelitian di kampus, ya, yang juga sudah uji coba salah satunya yang berhasil di Demak, Semarang, ya. Itu juga nanti kita diminta berpartisipasi aktif,” ungkapnya.

Brian memastikan dosen dan peneliti yang selama ini terlibat dalam riset terkait akan dilibatkan langsung dalam pengembangan Giant Sea Wall. Bahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang sejumlah guru besar untuk membahas langkah teknis lanjutan.

“Iya, jadi langsung nanti minggu depan kami akan mengundang beberapa guru besar yang memang sudah memiliki keahlian dan terlibat pada beberapa kasus untuk beberapa proyek, ya,” tuturnya.

"Bahkan lebih dari itu, langsung dilibatkan nantinya masuk ke dalam timnya yang dipimpin oleh Kepala Otorita Tanggul Laut,” ungkap Brian menambahkan.

