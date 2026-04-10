Menteri Dody Buka Pintu Ruang Kerja Digeledah Jaksa: Supaya tak Tebang Pilih

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026). (Foto: Antara/Harianto).

Ruang kerja Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Wakil Menteri Diana Kusumastuti digeledah penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pada Kamis (9/4/2026).

Penggeledahan ini mencakup sejumlah unit kerja, termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Sumber Daya Air.

Dody menegaskan bahwa dirinya memberikan izin penuh bagi penyidik untuk memasuki seluruh ruangan di kementeriannya sebagai bentuk transparansi.

"Oh iya (ruangan Menteri dan Wamen PU digeledah petugas Kejati DKI Jakarta). Jadi begini, saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di Kementerian PU," kata Dody dalam jumpa pers, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Langkah kooperatif ini diambil agar tidak muncul kesan tebang pilih dalam penegakan hukum. Ia bahkan meminta izin khusus kepada Presiden Prabowo Subianto karena penyidik sempat ragu menggeledah ruang pembantu presiden.

"Penyidiknya agak khawatir, makanya kemudian saya mohon izin khusus kepada Bapak Presiden. Saya mengatakan, 'Pak, saya izin kasih keleluasaan kepada seluruh penyidik untuk masuk ruangan siapa pun. Supaya tidak ada kesan tebang pilihlah. Nantinya memang saya salah, ya saya salah.' Gitu saja," beber Dody.

Menurutnya, Prabowo memberikan izin penuh terhadap keterbukaan proses penyidikan tersebut. Meski ruangannya digeledah, Dody mengaku tidak tahu-menahu mengenai detail perkara pidana yang sedang diusut oleh Kejati.

"Saya juga memang sengaja tidak mau tanya lebih detail, karena saya menganggap sudahlah jalannya aparat penegak hukum, jadi saya enggak mau tahu lebih jauh," ujarnya.

Terkait barang yang disita, Dody menyebut ada sejumlah dokumen audit dan satu unit PC dari lantai tiga gedung Ditjen Cipta Karya yang dibawa. Namun, ia sempat berseloroh saat mendapati komputer di mejanya sendiri tidak ikut disita.

"Cuman detailnya saya lupa karena kebanyakan dokumen. Tapi kalau komputer enggak diambil sih (di ruangan saya). Jadi saya berharap komputer saya diambil biar saya punya baru gitu, tapi ternyata enggak diambil," tuturnya.

Dody memastikan Kementerian PU akan terus mendukung kebutuhan penyidik, termasuk data tambahan yang diperlukan untuk mempercepat proses hukum.