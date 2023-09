Menteri Erick Tertarik Garap Pulau Nias, Indef Sarankan Perikanan

Pulau Nias, Sumatera Utara menyimpan sejuta potensi ekonomi yang perlu dikembangkan. Menteri BUMN Erick Thohir kepincut menggarapnya demi mendorong perekonomian daerah itu. Ada saran menarik dari ekonom.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto mengungkapkan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan memiliki prospek dalam mengakselerasi perekonomian Pulau Nias. "Hal yang belum dan perlu digarap di Nias adalah sektor perikanan. Pulau Nias sendiri dikenal sebagai sentra untuk sektor perikanan dan kelautan," ujar Eko di Jakarta, Senin (9/1/2023).

Eko pun mengapresiasi kejelian Menteri Erick dalam melihat berbagai potensi ekonomi yang dimiliki sejumlah daerah di Indonesia. Tentu saja, termasuk Pulau Nias. "Salah satu stimulasinya bisa dari produksi ikan yang dinilai memiliki prospek untuk mengakselerasi perekonomian Nias," kata Eko.

Selain perikanan, ujar dia, Nias juga dinilai memiliki potensi pariwisata. Daerah ini dikaruniahi sejumlah destinasi wisata yang menarik. Masih asli karena beum banyak dikembangkan. "Nias secara umum memiliki potensi alam bagus sebagai destinasi wisata. Agar menjadi destinasi wisata, Nias membutuhkan SDM yang unggul. Beberapa tempat di Nias memang sudah siap menjadi destinasi pariwisata berbasis panorama alam, desa wisata dan sebagainya. Agar menjadi destinasi wisata, Nias membutuhkan SDM yang unggul," kata Eko.

Sebelumnya, Menteri Erick menyatakan ketertarikan untuk mengembangkan Pulau Nias. Agar perekonomian di pulau tersebut, terangkat signifikan. Hal itu disampaikan Menteri Erick saat berbicara dengan para pemimpin daerah.

Disebutkan Menter Erick, ada sejumlah alternatif antara lain menjadikan Pulau Nias sebagai pusat wisata, seperti Labuan Bajo dan Mandalika. Atau menjadikan kawasan kelautan terpadu.

Perekonomian Pulau Nias menjadi penekanan Menteri Erick, mengingat empat kabupaten di pulau paling barat Indonesia itu, boleh disebut tertinggal. Termasuk bila dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Sumatera Utara.