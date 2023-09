Menteri Etho Ungkap Investasi Qatar Rp1,2 Triliun di Labuan Bajo

Qatar berkomitmen untuk investasi sebesar 80 juta dolar AS untuk membangun hotel di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Angka tersebut setara Rp1,2 triliun mengacu pada kurs rupiah Rp15.114 per dolar AS.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, investasi tersebut merupakan bagian dari upaya menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean 2023 yang akan diselenggarakan di Labuan Bajo.

"Komitmen ini kami dorong saat kami ke Doha, Qatar beberapa waktu lalu," ungkap Erick yang akrab disapa Etho di Tangerang, Banten, Sabtu (14/1/2023).

Setelah Presiden Joko Widodo memutuskan Labuan Bajo menjadi tempat utama perhelatan KTT Asean 2023, destinasi wisata di daerah tersebut terus didorong.

Tak hanya dari segi infrastruktur alias hardware, Etho menjelaskan dari sisi software atau penyelenggaraan berbagai acara turut didorong untuk memajukan pariwisata.

Hal tersebut sama seperti pariwisata di Bali yang didorong melalui penyelenggaraan KTT G20 2022 beberapa waktu lalu, sehingga perekonomian Pulau Dewata mampu tumbuh.

Adapun pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo sempat tertunda akibat COVID-19 sehingga dengan penyelenggaraan KTT Asean 2023 pembangunan infrastruktur akan didorong kembali.

Ia menyebutkan pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo dilakukan antara lain dengan perbaikan bandara dan pembangunan pelabuhan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

"Kami juga mendorong pembangunan dermaga dan hotel, tetapi jangan BUMN terus yang membangunnya dan berinvestasi. Saya harapkan dari pihak swasta bisa turut mendorong investasi," imbuhnya.