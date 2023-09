Menteri Inggris Menyempatkan Salat di Masjid Al-Aqsa Saat ke Yerusalem

Menteri Negara Inggris untuk urusan Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Lord Tariq Ahmad mengunjungi Yerusalem Timur dan menyempatkan salat di Masjid Al-Aqsa pada Kamis (12/1/2023).

Lord Ahmad mengaku merasa terhormat bisa mendapatkan kesempatan untuk berkunjung dan melakukan salat di tempat tersuci di dunia tersebut.

"Suatu kehormatan dan hak istimewa untuk menghabiskan waktu di Masjid Al-Aqsa yang suci pagi ini dengan Direktur Departemen Waqaf Yerusalem Sheikh Azzam al-Khatib," ucap Lord Ahmad di Twitter.

Sebagai umat Islam, dia menegaskan jika Inggris mendukung penuh Yordania sebagai pelindung tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk Masjid Al-Aqsa.

An honour & privilege to spend time at the holy Al Aqsa Mosque this morning with the Director of Jerusalem Waqf Department Sheikh Azzam Al Khatib.

I emphasised the UK’s 🇬🇧 unwavering support for Jordanian Custodianship of Jerusalem’s Holy Sites & for the Status Quo. pic.twitter.com/8Q1LM4qqsm

— Lord (Tariq)Ahmad of Wimbledon (@tariqahmadbt) January 12, 2023

Selain, Ahmad mengatakan, Inggris mendesak perlindungan status quo atas situs-situs suci di Yerusalem, kota suci bagi umat Muslim, Yahudi, dan Kristen.

Sebab dengan status quo itu memungkinkan umat Islam untuk beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa. Sementara itu, umat Kristen dan Yahudi juga masih bisa mengunjungi kompleks tersebut untuk perjalanan spiritual.

Selain Yerusalem, Ahmad juga mengunjungi beberapa tempat seperti Kota Hebron di Tepi Barat, Palestina dan sejumlah tempat lainnya. Kunjungan ini menjadi lawatan pertamanya ke Palestina usai neik menjadi menteri.

Menteri Inggris, Tariq Mahmood Ahmad saat menunaikan salat di Masjid Al-Aqsa, Kamis (12/1/2023) - (Foto: Media Sosial @tariqahmadbt)

Ahmad juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen di Yerusalem Barat dan mengunjungi Ramallah untuk bertemu Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki.

Mengutip dari kantor berita Anadolu, Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga bagi umat Muslim. Masjid itu merupakan kiblat pertama umat Muslim di dunia sebelum dipindahkan ke Mekah, Arab Saudi.

Baca Juga: Petinju Muda Bondowoso Meninggal Usai Terjatuh Saat Bertanding

Umat Yahudi menyebut kompleks Al-Aqsa sebagai Temple Mount yang dipercaya sebagai situs dua kuil Yahudi di zaman kuno.

Sementara itu, Israel merebut Yerusalem Timur dari Palestina saat Perang 1967. Israel menganeksasi seluruh Yerusalem pada 1980, sebuah langkah yang hingga kini tidak diakui komunitas internasional.