Menteri KP Trenggono Garap Proyek Karbon Biru, Mangrove dan Lamun Jadi Senjata Utama

Ukuran Font Kecil Besar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai menggarap proyek karbon biru sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim sekaligus penguatan ekonomi berkelanjutan. Ekosistem mangrove dan padang lamun menjadi andalan utama dalam strategi tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyebut potensi karbon biru Indonesia mampu menyerap hingga 10 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.

"Untuk aspek regulasi, KKP tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025," ujar Menteri Trenggono dalam keterangan tertulisnya, dikutip di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Fokus Tiga Pilar

Sejalan dengan kesiapan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) nasional, KKP saat ini fokus pada tiga pilar utama, yakni penguatan regulasi, data dan informasi, serta penyusunan pipeline project.

Selain menyiapkan regulasi teknis, KKP juga telah menyusun prosedur perdagangan karbon sesuai Perpres Nomor 110 Tahun 2025.

Seluruh prosedur tersebut mempertimbangkan dampak dari Nilai Ekonomi Karbon agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi negara dan masyarakat pesisir secara optimal dan berkelanjutan.

Di sisi lain, penguatan data dan informasi terus dilakukan, mulai dari pendataan luasan ekosistem karbon biru, penentuan baseline emisi, hingga perhitungan potensi serapan CO2 yang akurat. Langkah ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan sekaligus implementasi di lapangan.

Pipeline Project

KKP juga menyiapkan pipeline project sebagai bentuk implementasi nyata melalui pilot proyek restorasi karbon biru serta program pengurangan emisi di sektor perikanan.

Trenggono pun merinci sumber potensi serapan emisi karbon mencapai 10 juta ton ekuivalen per tahun. Potensi tersebut berasal dari ekosistem mangrove dengan luas mencapai 997.733 hektare yang diproyeksikan mampu menyerap hingga 6,36 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.

Selain itu, ekosistem padang lamun dengan luas 660.156 hektare diperkirakan dapat menyerap sebanyak 3,78 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.

Ia menambahkan, mekanisme penyelenggaraan perdagangan karbon membutuhkan integrasi antara kepastian tenurial berupa pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), sistem registri unit karbon (SRUK), serta pengawasan ketat guna menjaga target kontribusi nasional.

"Setiap aksi mitigasi karbon wajib memiliki PKKPRL sebagai prasyarat utama legalitas lokasi proyek. Untuk itu KKP bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan implementasi Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)," kata dia.

"Setiap dokumen rancangan aksi perubahan iklim dicatatkan untuk menjamin kedaulatan data karbon biru Indonesia dan mencegah klaim ganda," ujarnya lagi.

