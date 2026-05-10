Menteri Trenggono: KNMP Bukan Cuma Infrastruktur, Nelayan Juga Didampingi

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono terus mengawal pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

Terbaru, Trenggono mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto meninjau langsung kesiapan fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan, Provinsi Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Menteri Trenggono menjelaskan pengembangan KNMP tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. KKP juga menyiapkan pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat agar fasilitas yang ada bisa dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

Dukungan KKP

Menurut Trenggono, dukungan tersebut meliputi pelatihan keterampilan, pendampingan oleh penyuluh, hingga akses pembiayaan modal melalui BLU LPMUKP KKP.

"Tidak hanya memberi fasilitas, berbagai dukungan ini penting agar nelayan mampu mengoperasionalisasikan dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan," kata Trenggono dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (10/5/2026).

Ke depan, KKP juga merencanakan penambahan sejumlah fasilitas di kawasan KNMP Leato Selatan, seperti bengkel nelayan, shelter cool box, dan slurry ice untuk memperkuat rantai dingin hasil tangkapan.

KNMP Leato Selatan sendiri berdiri di atas lahan seluas 3.895 meter persegi dan diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi 835 keluarga nelayan setempat.

Kawasan ini memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar dengan komoditas unggulan berupa ikan selar, cakalang, dan tuna yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan masyarakat pesisir Kota Gorontalo.

Selain Leato Selatan, pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan 64 KNMP lainnya di berbagai daerah.

Tidak hanya meningkatkan produktivitas, pembangunan KNMP di berbagai daerah termasuk di Leato Selatan juga diharapkan dapat membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dan penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

Kesejahteraan Nelayan

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan fasilitas yang telah dibangun pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

"Ini memang niat kita untuk memberdayakan nelayan di Indonesia. Agar semua nelayan di Indonesia kehidupannya tambah baik, penghasilannya harus tambah, karena para nelayan punya peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa," kata Presiden Prabowo saat kunjungan di Gorontalo, Sabtu kemarin.

Prabowo juga menekankan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor yang terus didorong sebagai motor penggerak ekonomi nasional, terutama melalui penguatan desa-desa nelayan.

"Pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan kita sejahtera, tersenyum tiap hari karena penghasilannya baik," ujarnya.