Menteri KP Trenggono Siapkan 1.582 Kapal Ikan Modern, Nelayan Indonesia Didorong Naik Kelas

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam kunjungan kerja di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. (Foto: Antara/HO-Humas KKP)

Ukuran Font Kecil Besar

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono terus mematangkan program modernisasi armada perikanan nasional melalui pembangunan 1.582 unit kapal ikan modern untuk nelayan di seluruh Indonesia.

Program tersebut disiapkan sebagai bagian dari penguatan sektor kelautan dan perikanan nasional sekaligus mendukung operasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di berbagai daerah.

Trenggono menjelaskan, pembangunan kapal akan dilakukan secara bertahap mulai 2026 hingga 2028. Dari total 1.582 unit yang direncanakan, sekitar 1.000 unit di antaranya merupakan kapal berkapasitas 30 gross ton (GT) yang diprioritaskan untuk mendukung aktivitas ekonomi di kawasan KNMP.

Program ini sekaligus menjadi langkah pemerintah dalam meremajakan armada perikanan nasional yang sebagian besar sudah berusia tua dan kurang efisien.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, mengatakan tahap awal program akan difokuskan pada pembangunan 50 unit kapal modern sepanjang 2026.

Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan berbagai aspek teknis, mulai dari desain kapal, material, hingga kesiapan galangan nasional.

"Membangun kapal harus benar-benar memenuhi aspek teknis dan pelaksanaan yang profesional dan memenuhi standar pembangunan yang baik dan tersertifikasi. Kita harus siapkan semua mulai dari desain, bahan bakunya, dan kelengkapan lainnya hingga kesiapan galangan kapal yang akan membangunnya," ujar Latif dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (13/5/2026).

Tidak hanya menyediakan armada, KKP turut menyiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan mengoperasikan kapal-kapal tersebut. Pelatihan awak kapal akan dilakukan melalui sekolah-sekolah perikanan dan masyarakat pesisir di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.

Sementara itu, modernisasi armada ini juga disebut mendapat dukungan internasional. Dalam kunjungan kenegaraan ke London pada awal 2026, Pemerintah Inggris menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan 1.500 kapal ikan Indonesia melalui kerja sama maritim bilateral.

Program kapal modern ini berjalan beriringan dengan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang terus dikebut pemerintah. Hingga saat ini, sekitar 65 lokasi KNMP telah rampung dibangun dari target 100 kawasan.

KNMP dirancang menjadi pusat ekonomi pesisir terpadu yang dilengkapi fasilitas pengolahan hasil laut, rantai dingin, koperasi nelayan, hingga hunian masyarakat pesisir.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat meninjau KNMP Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu (9/5/2026), menegaskan pembangunan kapal ikan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada nelayan.

"Saya sering diejek Prabowo ini, Prabowo itu, tetapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu. Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan," ujar Prabowo.