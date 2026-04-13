Menteri LH Minta Pemda Akhiri TPA 'Open Dumping' Tekan Potensi Terbakar

Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq memberikan arahan saat penandatanganan perjanjian kerja sama pembanguan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Provinsi Sulawesi Utara di Kantor KLH Jakarta, Senin (13/4/2026). (Foto: Antara/Prisca Triferna)

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera mengakhiri tempat pemrosesan akhir (TPA) open dumping dan beralih ke controlled landfill salah satunya menghindari potensi TPA terbakar saat musim kemarau.

Dalam arahan seusai menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Jakarta, Senin (13/4/2026), Hanif menyebutkan, di Sulawesi Utara dari 15 kabupaten/kota baru empat daerah yang sudah mengakhiri open dumping dan beralih ke sistem controlled landfill di mana sampah ditimbun dengan lapisan tanah secara berkala untuk mengurangi dampak ke lingkungan.

"Kepada bupati/wali kota kami mintakan waktu paling lambat bulan Agustus maka kegiatan praktik open dumping ini harus segera diakhiri. Setelahnya kami tentu akan melakukan pendekatan yang lebih ketat lagi bila mana bulan Agustus tidak segera dimulainya syukur-syukur bisa diakhiri open dumping ini menjadi praktik controlled landfill minimal sebagaimana yang dilakukan di Tomohon," ujar Hanif.

Menekan Gas Metana

Lebih janjut Hanif mengatakan praktik controlled landfill atau sanitary landfill dengan menimbun dan memadatkan sampah ditutup tanah sebagai lapisan penutup tidak hanya dilakukan untuk menekan penyebaran cemaran tapi juga menekan gas metana yang timbul akibat dekomposisi sampah organik yang tercampur jenis sampah lain.

Tidak hanya itu, dia memperingatkan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau yang lebih panjang tahun ini dengan terdapat potensi El Nino.

"Sehingga musim kemarau akan mulai puncak di bulan Agustus geser sampai bulan Oktober. Ini berkonsekuensi akan memudahkan TPA-TPA tersebut terbakar karena timbulan metana yang cukup sangat besar," katanya.

Hal itu berkaca dengan kejadian kebakaran di belasan TPA yang terjadi karena faktor gas metana dan kondisi iklim yang lebih kering.

Koordinasi dengan Kejagung dan Bareskrim

Hanif juga menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri terkait potensi tindakan hukum pidana dan perdata jika masih ada pemerintah daerah yang tidak menghentikan TPA open dumping.

Berdasarkan data KLH/BPLH, jumlah timbulan sampah adalah 141.926 ton per hari, dengan di antaranya 37.001 ton per hari sudah terkelola.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar sampah yang terkelola masuk ke TPA landfill sebesar 15.189 ton per hari dan dikelola sektor informal 9.450 ton. Sisanya dikelola melalui fasilitasi kompos, TPS 3R serta bank sampah.