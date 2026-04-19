Menteri Pigai soal Feri Amsari: Jangankan Dilaporkan ke Polisi, Ditanggapi pun tak Perlu

Menteri HAM Natalius Pigai menjawab wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026). (Foto: Antara/Fath Putra Mulya/pri).

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menilai langkah pelaporan terhadap akademisi terkait kritik kebijakan pemerintah tidak perlu ditempuh. Hal itu disampaikan merespons laporan terhadap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari.

“Feri Amsari juga bukan ahli pertanian sehingga tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Jangankan dilaporkan ke polisi, ditanggapi pun tidak perlu,” kata Pigai dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Pigai menegaskan bahwa penyampaian pendapat, termasuk kritik terhadap kebijakan publik, merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Karena itu, ia menilai respons yang tepat atas kritik adalah melalui penyajian data, fakta, dan informasi yang kredibel oleh pihak berwenang.

Menurutnya, kritik tidak dapat dipidana sepanjang tidak mengandung unsur penghasutan yang mengarah pada tindakan makar, disertai aksi nyata, maupun serangan terhadap suku, ras, dan agama.

Pernyataan tersebut juga disampaikan Pigai menanggapi laporan terhadap pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun. Ia berpandangan kritik yang disampaikan kedua akademisi tersebut masih berada dalam koridor kritik terhadap kebijakan publik.

Dalam perspektif hak asasi manusia, Pigai menyebut masyarakat sebagai pemegang hak, sementara pemerintah berkewajiban memenuhi serta merespons kebutuhan publik. Kritik, kata dia, seharusnya dipahami sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah.

Ia juga mengajak seluruh pihak menjaga budaya literasi serta ruang diskusi publik yang sehat. Pigai menilai perkembangan demokrasi di Indonesia semakin matang sehingga respons terhadap kritik tidak seharusnya berujung pada pelaporan ke aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, Pigai menduga pelaporan terhadap akademisi yang menyampaikan kritik berpotensi dimanfaatkan untuk mendiskreditkan pemerintah.

“Pemolisian sesama warga negara ini bisa memberi kesan seolah-olah pemerintah antikritik dan antidemokrasi,” ujarnya.

Sebelumnya, LBH Tani Nusantara melaporkan Feri Amsari ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya dalam sebuah diskusi mengenai swasembada pangan.

Tim Advokasi LBH Tani Nusantara, Itho Simamora, menilai pernyataan tersebut mengandung unsur hasutan dan berpotensi memicu keresahan di kalangan petani maupun pelaku usaha.

“Pernyataan itu dinilai memicu keresahan masyarakat,” katanya di Polda Metro Jaya, Jumat (17/4).