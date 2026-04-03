Menteri Trenggono Bidik Teknologi Jepang untuk Genjot Ekonomi Biru

Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono saat berkunjung ke Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Sumbawa, NTB untuk meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang pembangunan konstruksinya sudah rampung 100 persen. (Foto: Dok. Tangkapan Layar Instagram Wahyu Sakti Trenggono)

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melihat peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama maritim dengan Jepang. Hal ini merespons hasil pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, di Istana Akasaka, Tokyo, baru-baru ini.

Trenggono menilai pertemuan tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat hubungan strategis kedua negara, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

"Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan strategis Indonesia-Jepang, termasuk dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan," kata Trenggono melalui akun Instagram pribadinya, @swtrenggono, dikutip Jumat (3/4/2026).

Menurut Trenggono, potensi kolaborasi mencakup penguatan industri perikanan, pemanfaatan teknologi maritim, hingga pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Ia menegaskan, sektor kelautan kini menjadi bagian penting dalam diplomasi global Indonesia.

"Kehadiran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadikan sektor kelautan sebagai salah satu pilar utama dalam kerja sama global," jelasnya.

Indonesia pun membidik penguatan hilirisasi dan transfer teknologi dari Jepang. Dengan peningkatan kualitas SDM, Trenggono optimistis nilai tambah sumber daya laut nasional bisa meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Komitmen Bisnis Rp575 Triliun

Kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan ini nyatanya membuahkan hasil konkret. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut total komitmen bisnis yang diraih mencapai US$33,89 miliar atau setara Rp575 triliun.

"Dari Jepang tercatat komitmen bisnis sebesar 23,63 miliar dolar AS, atau setara Rp401,7 triliun. Sementara dari Republik Korea mencapai 10,26 miliar dolar AS, atau setara Rp174 triliun. Sehingga totalnya menjadi 33,89 miliar dolar AS, atau setara Rp575 triliun," urai Teddy di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Teddy menjelaskan, capaian ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia, terutama dalam mendorong hilirisasi industri dan ketahanan energi. Ia menilai gaya dialog langsung Presiden Prabowo menjadi faktor kunci kesepakatan tersebut.

"Bapak Presiden tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi aktif mendengarkan, merespons cepat, dan memberikan solusi serta perintah langsung atas berbagai masukan dari dunia usaha. Ini yang membuat kepercayaan investor semakin kuat," pungkas Teddy.

