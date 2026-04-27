Menteri Trenggono Gandeng Brimob, Jaga Produk Ikan RI Bebas Radiasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengawasan mutu dan keamanan produk perikanan dengan menggandeng Korps Brimob Polri. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dalam memastikan produk perikanan Indonesia aman dikonsumsi dan mampu bersaing di pasar global.

Kerja sama tersebut difokuskan pada pengendalian kontaminasi zat radioaktif di sepanjang rantai produksi perikanan. Kolaborasi lintas sektor ini juga menjadi bagian dari strategi menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk perikanan nasional.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini, menjelaskan pihaknya telah bersinergi dengan berbagai instansi, termasuk Brimob Polri yang memiliki kemampuan khusus dalam deteksi zat berbahaya.

"Badan Mutu KKP telah bersinergi dengan berbagai instansi terkait sesuai dengan tusi masing-masing organisasi untuk melakukan pengawasan terhadap adanya kontaminasi radioaktif di sepanjang rantai produksi perikanan, salah satunya kami menjalin kerjasama dengan Brimob Polri yang membawahi unit Pasukan Gegana dengan keahlian dalam pemindaian dan deteksi radionuklida untuk mendukung tusi Badan Mutu KKP," ujar Ishartini dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026).

Perjanjian Kerja Sama

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Mutu KKP dan Korps Brimob Polri di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada Kamis lalu.

Ishartini menilai kolaborasi ini sangat strategis karena mendukung implementasi sertifikasi bebas radioaktif pada produk perikanan, yang berdampak langsung pada perlindungan konsumen serta keberterimaan produk Indonesia di pasar ekspor.

"PKS yang saya tandatangani bersama Bapak Komandan Korps Brimob, Komjen Pol. Ramdani Hidayat, S.H. ini memiliki ruang lingkup yang memang implementasinya untuk mendukung tusi KKP, yaitu pendayagunaan SDM dan sarpras untuk melaksanakan skema sertifikasi bebas radioaktif produk perikanan, pengendalian kontaminasi zat radioaktif, pertukaran data serta peningkatan kapasitas," tuturnya.

Penguatan Pengawasan

Upaya penguatan pengawasan ini menunjukkan hasil positif. Produk perikanan Indonesia semakin dipercaya di pasar global, termasuk Amerika Serikat.

Sejak sertifikasi bebas radioaktif diluncurkan pada 31 Oktober 2025 hingga 20 April 2026, Indonesia telah mengekspor 3.202 kontainer udang dengan nilai lebih dari Rp8 triliun, di mana 2.462 kontainer di antaranya telah masuk ke pasar AS.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya juga telah menegaskan jaminan mutu menjadi kunci utama dalam menjaga daya saing produk perikanan Indonesia di tengah standar ketat negara tujuan ekspor.

