Menteri Trenggono Terima Dubes Norwegia, Bahas Kerja Sama Laut hingga Karbon Biru

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono (kanan) bersama Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Rut Krüger Giverin di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (16/4/2026). (Foto: Dok. KKP).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Norwegia untuk Indonesia, HE Rut Krüger Giverin, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk memperluas kerja sama di sektor maritim. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari penguatan neraca sumber daya laut (ocean accounting), peningkatan pengawasan ruang laut (maritime surveillance), hingga optimalisasi karbon biru (blue carbon) sebagai upaya menjaga ekosistem laut.

Menteri Trenggono mengapresiasi hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Norwegia, terutama dalam kesamaan visi pengelolaan perikanan berkelanjutan.

“Kolega saya dari Norwegia, banyak sekali kami berdiskusi soal kerja sama antara kedua negara di sektor perikanan,” ujar Menteri Trenggono melalui unggahan di akun media sosial resminya.

Senada, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Rut Krüger Giverin, menyampaikan apresiasinya terhadap kemitraan yang telah berlangsung lama antara kedua negara, khususnya dengan KKP.

Ia menilai pertemuan tersebut mencerminkan keseriusan kolaborasi Indonesia dan Norwegia.

“Dari pihak Norwegia, kami sangat bangga dan senang atas kolaborasi yang sangat erat yang telah terjalin selama bertahun-tahun dengan KKP, serta dengan Bapak Menteri yang juga telah beberapa kali berkunjung ke Norwegia,” ungkap Rut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sejumlah fokus kerja sama yang tengah dibahas, termasuk dukungan teknologi untuk memperkuat kedaulatan dan menjaga kesehatan laut Indonesia.

“Kami bekerja sama dalam hal neraca sumber daya laut (ocean accounting), dan kami sedang mendiskusikan bagaimana kami dapat membantu Indonesia dalam pengawasan laut serta karbon biru (blue carbon),” tambahnya.

Sebagai sesama negara maritim, Norwegia memandang Indonesia sebagai mitra strategis, khususnya dalam pengembangan budidaya perikanan modern atau akuakultur guna mendukung ketahanan pangan global.

“Ada begitu banyak topik yang dapat kami kolaborasikan, karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar, begitu pula dengan Norwegia. Termasuk juga akuakultur, karena memperoleh lebih banyak sumber pangan dari laut merupakan hal yang sangat penting bagi Norwegia maupun Indonesia,” pungkasnya.