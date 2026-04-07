Menteri Trenggono Tuntaskan Pembangunan KNMP di Jepara: Ada Bengkel Nelayan hingga Pabrik Es

Wajah pesisir Bumiharjo, Jepara, Jawa Tengah, kini berubah drastis. Proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) resmi rampung 100 persen per Senin (6/4/2026).

Rampungnya pembangunan KNMP di Bumiharjo dikonfirmasi melalui kanal media sosial resmi pengelola yang terhubung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Seluruh fasilitas disebut siap beroperasi guna menunjang produktivitas masyarakat pesisir.

“Jepara bukan cuma ukir kayu, tapi juga ukir masa depan dari lautnya. #SahabatBahari, Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan Bumiharjo, Jepara, Jawa Tengah kini resmi 100% tuntas,” tulis unggahan akun Instagram Kampung Nelayan Merah Putih @knmp_indonesia dikutip Selasa (7/4/2026).

Ikon Baru Kebanggaan

Kawasan pesisir Bumiharjo kini tampil lebih segar dan tertata rapi, sekaligus diproyeksikan menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat pesisir Jepara.

Fasilitas di KNMP Bumiharjo terbilang lengkap, mulai dari kios pemasaran ikan, kantor pengelola, shelter cold box, gudang beku portabel, pabrik es portabel, kios perbekalan, hingga sarana pascapanen ikan.

Penguatan interaksi sosial dan ekonomi warga juga difasilitasi melalui berbagai sarana, seperti bengkel nelayan, balai nelayan, hingga sentra kuliner.

Langkah Nyata Kemandirian

Bagi Kementerian KP di bawah pimpinan Sakti Wahyu Trenggono, pembangunan KNMP menjadi langkah nyata untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Seluruh fasilitas hadir membawa perubahan agar kawasan menjadi lebih tertata, aktivitas nelayan lebih terarah, dan potensi laut dimanfaatkan lebih optimal. Langkah kecil dari pesisir, dampak besar untuk masa depan,” lanjut keterangan yang sama.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, proyek ini bukan sekadar bagi-bagi bangunan. Ada syarat ketat yang harus dipenuhi sebelum alat berat turun ke lokasi.

"Kuncinya nomor 1 titik wilayah. Nomor 2 adalah lahan lokasi. Lahannya minimal di atas 500 m2, kalau bisa 1.000 m2, kecuali hub bisa lebih luas. Ketiga kita petakan akses untuk jalan," kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

Pembangunan KNMP Tahap 1

Sebagai informasi, Kementerian KP menggelontorkan dana hingga Rp1,34 triliun untuk membangun 65 Kampung Nelayan Merah Putih pada tahap I di sejumlah lokasi Indonesia. Program ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa nelayan melalui peran aktif koperasi dan masyarakat.

Selain itu, dengan adanya KNMP ini, pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja di daerah dan menumbuhkan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan.

