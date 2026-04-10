Menteri Trenggono Ungkap Progres Pembangunan KNMP, Fokus Kebut Indonesia Timur

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono saat meninjau salah satu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). (Foto: Instagram Sakti Wahyu Trenggono)

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, pihaknya akan terus menggenjot pembangunan 1.000 titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dikerjakan secara paralel di tahun 2026.

Trenggono menyampaikan, sejauh ini pihaknya sudah membangun 100 titik kampung nelayan yang terbagi dalam dua tahap, 65 titik pada tahap pertama dan 35 titik di tahap kedua.

"Dari kita bagaimana salah satunya pembangunan KNMP bisa lebih di-speed up. Di tahun ini kami sudah membangun di 100 titik, 65 tahap satu, 35 tahap kedua. Itu totalnya semuanya 100. Semuanya diperkirakan akhir bulan Mei selesai," kata Trenggono dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Jumat (10/4/2026).

Pengelolaan SDM

Selain pembangunan fisik, Trenggono juga menggodok aspek pengelolaan sumber daya manusia yang akan mendukung kampung nelayan.

Trenggono menilai pengawakan atau kesiapan masyarakat pengelola menjadi faktor penting agar program berjalan berkelanjutan.

"Kemudian pengawakan dari kampung nelayan kan penting juga, itu salah satu yang kami bahas dengan Bapak Presiden," jelas Trenggono.

Sasar Indonesia Timur

Lebih jauh, Trenggono kembali menyampaikan pemerintah akan membangun 1.000 KNMP untuk target ke depan, yang akan dikerjakan secara pararel tahun ini. Namun demikian, pembangunan KNMP akan difokuskan pada wilayah Indonesia timur.

"Kemudian berikutnya itu 1000 (KNMP) di 2026 secara paralel kami kerjakan dan fokusnya adalah ke Indonesia timur," tuturnya.

Sebelumnya Trenggono menegaskan, proyek ini bukan sekadar bagi-bagi bangunan. Ada syarat ketat yang harus dipenuhi sebelum alat berat turun ke lokasi.

"Kuncinya nomor 1 titik wilayah. Nomor 2 adalah lahan lokasi. Lahannya minimal di atas 500 m2, kalau bisa 1.000 m2, kecuali hub bisa lebih luas. Ketiga kita petakan akses untuk jalan," kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026)

Sebagai informasi, Kementerian KP menggelontorkan dana hingga Rp1,34 triliun untuk membangun 65 Kampung Nelayan Merah Putih pada tahap I di sejumlah lokasi Indonesia. Program ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa nelayan melalui peran aktif koperasi dan masyarakat.

Selain itu, dengan adanya KNMP ini, pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja di daerah dan menumbuhkan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan.

