Menuju Muktamar PBNU 2026, Gus Ipul Minta Kader Tetap Tenang dan Solid

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026). (Foto: inilah.com/Syahidan)

Ukuran Font Kecil Besar

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengimbau seluruh pengurus wilayah dan cabang agar tetap mengacu pada informasi resmi terkait pelaksanaan Muktamar PBNU 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas organisasi di tengah beredarnya berbagai informasi yang belum terverifikasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026). Ia meminta kader di semua tingkatan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang tidak jelas sumbernya.

“Saya ingin menyampaikan kepada khususnya pengurus wilayah dan cabang untuk bersabar mengikuti informasi yang resmi, jangan terbawa isu-isu yang tidak benar,” ujarnya.

Menurut Gus Ipul, seluruh tahapan menuju Muktamar saat ini berjalan dalam kondisi stabil. Agenda penting sebelum Muktamar, seperti Konferensi Besar dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama, diharapkan dapat berlangsung lancar sebagai bagian dari proses konsolidasi organisasi.

Ia menambahkan, Muktamar PBNU 2026 kemungkinan besar akan digelar pada Agustus 2026. Penetapan waktu tersebut merupakan hasil rapat pleno PBNU yang memberikan mandat pelaksanaan antara Juli atau Agustus tahun ini.

“Sebagaimana diketahui bahwa hasil pleno beberapa waktu yang lalu mengamanatkan penyelenggaraan Muktamar itu pada bulan Juli atau Agustus tahun ini,” kata Gus Ipul.

Meski demikian, lokasi pelaksanaan Muktamar hingga kini belum dipastikan. Keputusan terkait tempat dan waktu final akan ditentukan melalui pembicaraan antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini mengikuti tradisi organisasi dalam menentukan forum tertinggi NU secara kolektif.

Muktamar merupakan forum strategis bagi Nahdlatul Ulama untuk menentukan arah kebijakan organisasi ke depan, termasuk memilih kepemimpinan baru serta merumuskan program kerja. Oleh karena itu, stabilitas informasi dan soliditas internal menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi proses.

Imbauan Gus Ipul mencerminkan upaya PBNU menjaga disiplin organisasi sekaligus meredam potensi disinformasi di kalangan kader menjelang agenda besar tersebut.