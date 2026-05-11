Menuju Piala Asia 2027, John Herdman Uji Kualitas Talenta Lokal di TC Akhir Mei Ini

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan keterangan terkait hasil drawing Piala Asia 2027 yang menempatkan Garuda di Grup F bersama Jepang Qatar dan Thailand. (Foto: Getty images)

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis jelang keikutsertaan skuad Garuda di Piala Asia 2027. Terdekat, rencananya pelatih asal Inggris akan mulai memetakan skuadnya melalui Training Camp (TC) pada akhir Mei ini.

Rencana tersebut disampaikan Herdman tak lama setelah pengumuman hasil undian fase grup putaran final Piala Asia 2027. Menariknya, mayoritas pemain yang dipanggil untuk TC kali ini merupakan mereka yang berasal dari kompetisi domestik.

"Salah satu langkah besar yang harus kami ambil adalah mengevaluasi pemain domestik. Pada pemusatan latihan bulan Mei ini, kami akan melihat pemain-pemain yang tampil baik sepanjang musim ini, termasuk pemain yang menurut kami mulai menunjukkan profil yang kami butuhkan untuk masa depan," kata Herdman, Senin (11/5/2026).

Sejauh ini, terdapat 23 pemain yang dipanggil mengikuti TC tersebut. Herdman diketahui memberi kesempatan kepada sejumlah nama yang sebelumnya tak masuk skuad Timnas Indonesia pada FIFA Series 2026.

Beberapa di antaranya ialah Witan Sulaeman, Saddil Ramdani, Arkhan Fikri, Hokky Caraka, Eksel Runtukahu, hingga Rizky Eka Pratama.

Selain itu, Herdman juga memasukkan dua pemain diaspora yang saat ini bermain di Indonesia, yakni Thom Haye dan Shayne Pattynama.

Herdman menegaskan pembangunan tim tak hanya berfokus pada evaluasi individu, melainkan juga pemetaan kedalaman skuad dan pembentukan karakter permainan tim.

"Ada dua bagian penting dalam proses ini. Pertama adalah evaluasi grup, kedalaman skuad, dan profil posisi pemain. Kedua adalah performa. Ini adalah training camp kedua saya bersama tim," tuturnya.

Setelah melakukan pemantauan pemain lokal pada TC akhir Mei, Herdman berencana melanjutkan proses evaluasi dengan memantau pemain diaspora yang berkarier di Eropa.

Nantinya, para pemain diaspora tersebut akan dipadukan dengan talenta terbaik dari kompetisi domestik guna membentuk kerangka tim ideal menuju Piala Asia 2027.

"Setiap kali kami berkumpul, fokusnya adalah mengembangkan kerangka taktik dan identitas permainan kami, sekaligus membangun koneksi di dalam dan luar lapangan," ucap Herdman.

"Kami harus membangun brotherhood yang dibutuhkan untuk membawa Indonesia naik ke level berikutnya di Asia," lanjutnya memungkas.

