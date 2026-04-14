Menuju Timur Tengah, Kapal Induk AS Pilih Putari Afrika demi Hindari Serangan Houthi

Kapal induk USS George H.W. Bush terpaksa memutar lewat Afrika menuju Laut Arab guna menghindari ancaman Houthi saat blokade Selat Hormuz dimulai. (Foto: Dok. US Navy)

Eskalasi militer di Timur Tengah memaksa militer Amerika Serikat (AS) mengambil langkah luar biasa. Kapal induk USS George H.W. Bush beserta gugus tempurnya dilaporkan terpaksa berlayar jauh mengelilingi Afrika bagian selatan. Manuver ini dilakukan guna menghindari 'lubang jarum' Laut Merah dan ancaman serangan kelompok Houthi di Bab el-Mandeb.

Mengutip laporan USNI News, Selasa (14/4/2026), pejabat pertahanan AS mengonfirmasi bahwa armada raksasa ini sengaja menghindari Selat Gibraltar dan Laut Mediterania—jalur umum yang biasanya digunakan kapal induk berbasis Pantai Timur AS menuju Timur Tengah.

Langkah memutar lewat Tanjung Harapan ini diambil demi alasan keamanan yang sangat krusial. USS George H.W. Bush kini tengah bersiap bergabung dengan kekuatan angkatan laut Paman Sam yang terus bertambah di Laut Arab, tepat saat ketegangan dengan Iran mencapai titik didih.

Blokade Hormuz Dimulai

Manuver kapal induk ini terjadi bertepatan dengan dimulainya blokade total Angkatan Laut AS di Selat Hormuz. Komando Pusat (CENTCOM) AS telah mengaktifkan blokade di jalur nadi energi dunia tersebut sebagai tindak lanjut perintah Presiden Donald Trump.

Blokade ini dijatuhkan sebagai respons langsung atas gagalnya diplomasi di Islamabad, Pakistan. Padahal, publik sempat menaruh harapan pada perundingan yang dimulai Sabtu (11/4/2026) lalu, setelah Trump mengklaim adanya kesepakatan gencatan senjata sementara dengan Teheran.

Namun, harapan itu pupus. Pemimpin delegasi AS sekaligus Wakil Presiden, J.D. Vance, menyatakan bahwa perundingan dengan Teheran gagal total. Vance dan timnya kembali ke Washington tanpa membawa satu pun butir kesepakatan.

Buntut Serangan Februari

Krisis yang terjadi saat ini merupakan 'bola panas' yang menggelinding sejak 28 Februari 2026. Saat itu, AS dan Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap sejumlah target strategis di Iran, termasuk ibu kota Teheran, yang memakan korban jiwa dari kalangan sipil.

Teheran tidak tinggal diam. Sebagai bentuk pertahanan diri, Iran membalas dengan serangan balik ke wilayah Israel dan berbagai fasilitas militer AS yang tersebar di Timur Tengah.

Kini, dengan dikerahkannya USS George H.W. Bush melalui jalur panjang memutar Afrika, Washington tampak sedang menumpuk kekuatan pemukulnya di Laut Arab. Di sisi lain, keengganan kapal induk ini melintasi Laut Merah menunjukkan bahwa ancaman rudal dan drone Houthi tetap menjadi momok menakutkan bagi supremasi militer AS di kawasan tersebut.

Dunia kini menanti, apakah kehadiran armada raksasa di gerbang Selat Hormuz akan menjadi alat gertak diplomasi atau justru menjadi sumbu ledak perang terbuka yang lebih besar.