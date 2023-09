Menunggu Blackpink Konser, Ribuan Penggemar Buat Dance Cover

Girl band Blackpink menggelar konser bertajuk Born Pink World Tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023).

Pantauan inilah.com dilokasi, pukul 14.50 WIB penggemar Blackpink, Blink sapaan akrabnya mulai memadati area konser. Diketahui, penyanyi lagu "Ice Cream" itu akan memulai konsernya pada pukul 20.00 WIB.

Blink, para penggemar Blackpink secara masal melakukan dance cover bersama-sama. (Dokumentasi: Inilah.com/Clara Anna).

Sambil menunggu konser dimulai, ribuan penggemar yang sudah datang melakukan dance cover dari kumpulan lagu Blackpink. Seperti "Don't Know What To Do", "Let's kill This Love", "Ice Cream", "Boombayah", "How You Like That", "Forever Young" dan lainnya. Dance cover digelar di depan patung Bung Karno, GBK.

Salah satu penggemar yang ikut menonton dance cover, Frida yang berasal dari Aceh turut terhibur dengan adanya dance cover yang diikuti para Blink itu.

"Ini memang salah satu yang ditunggu- tunggu sih jadi aku memang datang ke sini lebih cepat karena kan udah seating ya kursi semuanya dan mulainya agak sorean," ujar Frida kepada inilah.com, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023).

Masih menurut Frida yang datang dengan adik laki-lakinya tersebut mengaku sangat menikmati adanya pertunjukkan dance cover tersebut.

"Jadi ini memang sengaja nonton karena ini kan salah satu maskot yang ditunggu tunggu dari YG (perusahaan Blackpink)," katanya.

Sementara itu, Sintia Saraswari yang datang dari BSD, Tanggerang mengaku sudah menyukai grup vokal Blackpink dari sejak awal mereka debut.

"Dari mereka debut, dari 2016 sudah lama," imbuhnnya.

Sintia mengatakan, dirinya ingin ikut dalam dance cover tersebut. Namun, dikarenakan sudah penuh ia yang datang bersama dengan temannya hanya dapat menikmati saja.

"Seru banget mau ikutan tapi enggak bisa, baru liat (dance cover) karena kan konser Blackpink sebelumnya enggak ada kaya gini terus ini menghibur ternyata," tegasnya.

Keseruan dance cover yang dilakukan para penggemar Blackpink di area Gelora Bung Karno sambil menunggu konser Blackpink dimulai. (Dokumentasi: Inilah.com/Clara Anna).

Hingga saat ini masih banyak penggemar yang menukarkan tiketnya ke loket. Namun, berdasarkan pantauan penukaran tiket belum terlalu padat, karena sejak Jumat (10/3/2023) pihak pengelola konser sudah mulai membuka penukaran tiket guna mengantisipasi adanya kepadatan penukaran tiket.

Diketahui, waktu penukaran tiket berlangsung pada pukul 10.00 - 19.00 WIB. Untuk penukaran tiket, penggemar diminta untuk mempersiapkan e-voucher dan kartu identitas seperti KTP, SIM atau passport.

Blackpink menggelar konser bertajuk Born Pink World Tour di Jakarta selama dua hari. Rencananya member yang terdiri dari Lisa, Jisoo, Jenie dan Rose tersebut akan kembali menggelar konsernya pada Minggu (12/3/2023).