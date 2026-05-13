Menyelamatkan Peternak, Menko Zulhas Minta Program MBG Borong Telur

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso berbincang dengan pedagang telur saat pemantauan harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu (13/5/2026). (Foto: Antara/Aria Ananda)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bergerak cepat merespons anjloknya harga telur di tingkat peternak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini secara khusus meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan serapan telur melalui program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini dinilai sebagai solusi instan paling efektif untuk menyedot kelebihan pasokan (oversupply) yang saat ini menghimpit nasib para peternak ayam petelur di Tanah Air.

“Kalau BGN dua hari saja pakai menu telur, itu berarti 48 juta butir telur terserap dalam satu kali belanja. Ini pengaruhnya besar untuk menstabilkan harga,” tegas Zulhas saat meninjau harga pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Harga di Bawah HET, Peternak Terancam Gulung Tikar

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, harga telur ayam di tingkat konsumen saat ini berkisar Rp27.000 per kilogram. Angka ini sudah berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dipatok sebesar Rp30.000 per kilogram.

Kondisi lebih memprihatinkan terjadi di tingkat peternak. Harga telur jatuh ke level Rp20.000 per kg, jauh dari angka normal di kisaran Rp23.000 per kg. Zulhas memperingatkan, jika kondisi ini dibiarkan, keberlangsungan usaha peternak kecil berada dalam ancaman serius.

“Kita harus jaga keseimbangan. HET itu tujuannya agar konsumen tidak terbebani, tapi peternaknya juga jangan sampai tutup karena harga terlalu murah,” ujarnya.

Telepon Langsung Kepala BGN

Menunjukkan keseriusannya, Menko Zulhas langsung melakukan panggilan telepon kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, di sela-sela peninjauan pasar. Ia mendesak agar menu telur diprioritaskan dalam program MBG pekan ini.

“Pak Dadan, ini harga telur di bawah HET. Ada permohonan dari para peternak, tolong BGN beberapa hari ini pakai telur dulu agar peternak kita bisa tersenyum kembali,” ucap Zulhas dalam sambungan telepon tersebut.

Zulhas meyakini, dengan intervensi melalui program MBG selama dua hari dalam sepekan, keseimbangan pasokan dan permintaan nasional akan kembali normal. Ia memprediksi harga akan stabil paling lambat pada pekan depan jika skema ini dijalankan.

Instrumen Penguatan Konsumsi Domestik

Data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 12 Mei 2026 mencatat harga rata-rata nasional telur ayam ras berada di angka Rp28.354 per kg, terus menunjukkan tren penurunan.

Pemerintah menargetkan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sekadar pemenuhan nutrisi bagi anak sekolah, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menyerap produk pertanian dan peternakan lokal. Dengan serapan yang terukur dari negara, gejolak harga pangan di tingkat produsen diharapkan dapat lebih terkendali.