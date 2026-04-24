MER-C Kirim Tim EMT-13 Perkuat Layanan Medis di Gaza

Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Indonesia resmi mengirimkan Emergency Medical Team (EMT) ke-13 yang terdiri dari dr. Juli Hartati, Sp.KFR, seorang spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan Nanang Khoirino sebagai relawan logistik, ke Jalur Gaza, Palestina.

Komitmen kemanusiaan Indonesia untuk Palestina kembali dibuktikan di lapangan. Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Indonesia secara resmi mengirimkan Emergency Medical Team (EMT) ke-13 guna memperkuat layanan kesehatan bagi warga di Jalur Gaza yang hingga kini masih didera krisis hebat.

Tim yang terdiri dari relawan logistik dan dokter spesialis kedokteran fisik serta rehabilitasi ini telah diberangkatkan pada 20 April lalu. Langkah ini diambil di tengah situasi medis di Gaza yang kian kritis akibat lonjakan jumlah pasien dan keterbatasan fasilitas.

Menopang Klinik Khan Younis yang Kewalahan

Dalam rombongan kali ini, MER-C menugaskan Nanang Khoirino sebagai relawan logistik. Nanang akan berbasis di Mesir untuk memastikan jalur distribusi bantuan alat kesehatan (alkes) dan perlengkapan medis berjalan lancar menuju Gaza Selatan.

Fokus utama distribusi ini adalah mendukung operasional Klinik Giving Without Borders di Kota Khan Younis. Wilayah ini menjadi titik krusial karena arus pengungsi yang masif.

"Pengadaan alat kesehatan ini sangat penting. Fasilitas MER-C di Khan Younis saat ini menghadapi lonjakan permintaan dengan melayani lebih dari 1.000 pasien setiap harinya," ujar Nanang dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Layanan Rehabilitasi Medik Pertama

Ada yang berbeda pada pengiriman tim kali ini. MER-C Indonesia secara khusus mengirimkan dr. Juli Hartati, Sp.KFR, seorang spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ini merupakan kali pertama MER-C menerjunkan ahli rehabilitasi medis ke Jalur Gaza.

Kehadiran dr. Juli sangat mendesak mengingat banyaknya korban perang yang mengalami cacat permanen, amputasi, hingga gangguan saraf akibat luka ledakan. Selain menangani pasien dewasa, ia juga akan fokus pada anak-anak berkebutuhan khusus yang terdampak konflik.

"Karena ini merupakan pengiriman pertama dokter rehabilitasi, tahap awal saya akan melakukan asesmen terkait kebutuhan layanan rehabilitasi medik di Gaza," jelas dr. Juli.

Tugas berat telah menantinya di fasilitas kesehatan Gaza untuk mengidentifikasi penanganan pasien nyeri kronis dan disabilitas pasca-trauma demi mengembalikan fungsi fisik para korban.

Menembus Blokade Israel

Meski misi ini murni kemanusiaan, jalur pengiriman bantuan dan personel ke Gaza bukanlah perkara mudah. Blokade ketat yang diberlakukan Israel tetap menjadi tantangan terbesar bagi setiap lembaga bantuan internasional.

Dr. Juli mengakui bahwa proses masuknya bantuan ke wilayah konflik tersebut penuh dengan rintangan birokrasi dan keamanan. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah tim untuk berangkat.

"Kami memohon dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar misi kemanusiaan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat terbaik bagi saudara-saudara kita di Gaza," pungkasnya.

Hingga kini, MER-C terus berupaya menjaga keberlanjutan layanan medis di Gaza melalui rotasi relawan secara berkala. Hal ini dilakukan agar bantuan dari masyarakat Indonesia tetap sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan di garis depan.